JAKARTA - Bahtera rumah tangga Abdee Slank dengan istrinya Anita Dewi Farida diambang perceraian. Kisruh diduga lantaran ada pihak ketiga, Feydy Lyvyr sempat menjadi perhatian para orangtua personel Slank.

Kaka mengungkapkan para personel Slank lainnya sama sekali tidak pernah membahas problem yang dihadapi rekannya, namun ada sosok ibu yang memberikan pencerahan kepada Abdee.

"Paling nyokap sih yang ngomong. Saya enggak. Kalau gitu cowok-cowok jarang ngomongin masalah pribadi. Kalau bercanda, gila-gilaan sih masih biasa aja," kata Kaka di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Namun, Kaka tidak menampik jika dirinya mengetahui ada orang ketiga dalam persoalan yang dihadapin Abdee. Sebab dirinya menilai hal tersebut merupakan persoalan pribadi.

"Nggak ngomongin itu sih. Ya tahu aja cuma aku jaga jarak aja. Its your problem not mine," ucap Kaka.

Kaka hanya berharap, agar persoalan yang dihadapi rekan satu panggungnya dapat diselesaikan dengan baik.

"Ya support lah yang terbaik. Sehat badan pikiran biar bisa memutuskan yang terbaik," tutupnya.

(aln)