LOS ANGELES - Masih belum puas dengan reuni Destiny's Child di panggung Coachella beberapa pekan lalu? Tidak usah khawatir, karena grup R&B yang bubar pada 2006 lalu itu akan reuni lagi dalam waktu dekat.

Melansir Sindonews.com, Rabu (2/5/2018), Destiny's Child rencananya akan reuni lagi di tur solo Beyonce, "On The Run II". Itu merupakan tur konser Beyonce bersama sang suami, Jay Z.

Dilansir NME, tur akan digelar di beberapa Negara, dimulai di Inggris pada 6 Juni mendatang dan berakhir di Seattle, Amerika Serikat, pada 4 Oktober. Sumber terdekat Beyonce mengatakan Rowland dan Michelle akan tampil dalam tur tersebut.

"Beyonce bekerja tanpa lelah untuk penampilan di Coachella, momen puncaknya adalah ketika medley dengan Kelly dan Michelle. Mereka benar-benar menikmati bekerja sama lagi setelah sekian lama dan sekarang Beyonce ingin mereka menjadi bagian dari On The Run II," kata sumber tersebut.

Pada acara Coachella yang digelar beberapa waktu lalu, Beyonce tampil bersama Kelly Rowland dan Michelle Williams. Mereka tampil menyanyikan medley lagu seperti Say My Name, Soldier, dan Lose My Breath.

Sejak penampilan tersebut, Destiny's Child disebut-sebut akan menggelar reuni. Pelantun Independent Women ini terbentuk pada 1997 dan memutuskan bubar pada 2006 lalu.

"Mereka memiliki komitmen untuk kerja dan keluarga, tetapi mereka bisa terbang pada waktu tertentu untuk mengejutkan penggemar karena mereka semua sadar akan tuntutan reuni. Ini adalah cara sempurna untuk merayakan 20 tahun album debut mereka," tandas sumber tersebut. (lid)

