JAKARTA - Zaskia Gotik genap berusia 28 tahun pada Jumat 27 April 2018. Ia pun mengunggah momen spesial saat mendapatkan kado dari sosok yang tampaknya sangat istimewa untuknya.

Melalui akun Instagram pribadinya, @zaskia_gotix, pemilik goyang itik itu bahkan memanggil sosok tersebut sebagai orang yang dicintainya. Kendati demikian, belum diketahui apakah kado istimewa itu berasal dari pria yang kini menjadi kekasihnya atau tidak.

"Soo sweet...thanks my love❤️," tulisnya dalam caption foto yang diunggah pada Sabtu (28/4/2018).

Zaskia Gotik mengunggah foto dengan menunjukkan bunga spesial yang tampaknya berasal dari sosok yang spesial pula. Selain itu, terdapat ungkapan cinta dari kue yang diunggah dengan senyum bahagia pedangdut bernama lahir Surkianih tersebut.

Hal ini lantas membuat netizen penasaran apakah Zaskia Gotik telah kembali menemukan tambatan hati. Beberapa diantaranya juga meminta penyanyi asal Karawang ini untuk segera memperkenalkan sang kekasih kepada publik.

"Ciee....dr siapa tu.....?," tanya seorang netizen.

"HBD neng @zaskia_gotix wish u all the best.. ciyeeeee pacar'a knalin dong neng ke pblik," tambah lainnya.

Sejak beberapa bulan terakhir, Zaskia Gotik memang membuat publik penasaran terkait sosok kekasihnya saat ini. Ia sempat menjalin hubungan dengan seorang pengusaha bernama Ryan namun rencananya untuk naik pelaminan gagal.

Dalam sebuah wawancara, Zaskia Gotik mengaku sudah tak sabar ingin mengakhiri masa lajangnya. Wanita yang akrab disapa Neng itu tak ingin image atau kabar buruk menyeret namanya atas status lajangnya saat ini.

"(Target menikah) penginnya secepetnya yah. Lebih cepet lebih baik. Karena itu kan ibadah. Kalau belum nikah kan orang pikirnya negatif mulu jadi yah sedapetnya sajalah," ungkap Zaskia Gotik saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

(sus)