JAKARTA - Kiprah Roy Kiyoshi dalam dunia hiburan Tanah Air terbilang mentereng, sebab dirinya berhasil membuat publik tercengang dengan aksi-aksinya menerawang di alam gaib. Bahkan Roy Kiyoshi juga diketahui memiliki beberapa koleksi boneka yang berbau mistis. Sontak hal ini menambah rasa penasaran dari publik.

Namun sorotan publik tak hanya tertuju pada keahliannya dalam menerawang, belum lama ini warganet dihebohkan dengan sosok wanita yang berada disamping Roy Kiyoshi pada laman instagram pribadinya @roykiyoshi . Bahkan warganet dibuat bertanya-tanya tentang sosok wanita yang diketahui bernama Yunita.

Seperti yang terpampang pada akun instagramnya, Roy Kiyoshi tampak begitu dekat dengan Yunita. Keduanya pun kompak dengan memberikan ekspresi wajah datar ketika tengah berpose. Yang menariknya lagi, Roy Kiyoshi juga tampak memberikan caption pada foto tersebut. Bila diperhatikan, sebuah kalimat romantis disematkan Roy Kiyoshi pada laman instagramnya tersebut.

"I love you to the moon and back ❀️ @yyunita38 #love #lovelylady #lovelywoman#soulmate #lovelypartner #karma @karmashowantv@robbypurba," tulis Roy Kiyoshi.

Warganet yang melihat unggahan tersebut lantas berkomentar. Tak sedikit warganet yang bertanya mengenai sosok wanita yang berada disamping Roy. Bahkan adapula warganet yang dibuat patah hati mengetahui Roy Kiyoshi berpose dengan seorang wanita.

"Kak Roy itu sama pacarnya ya? Patah Hati lagi dehπŸ’”πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜’," tulis @rahma4ds.

"Plissss jangan kecewain fansπŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”," tulis @faatiimaah__.

"Cie cie indigo pacaran ni (kokoroy)," tulis @craftgameryutube09.

Seperti diketahui, nama Roy Kisyoshi sempat menjadi buah bibir publik lantaran sebuah acara yang dipandunya dalam stasiun televisi swasta. Roy pun terbilang berhasil menarik publik untuk menyaksikannya dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, Roy Kiyoshi pun sempat diberitakan tak enak ketika dirinya masuk rumah sakit. Kala itu kabar yang beredar Roy Kiyoshi diguna-guna oleh seseorang. Para sahabatnya pun datang menjenguk Roy Kiyoshi seperti Robby Purba hingga Evan Sanders.

