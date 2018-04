LOS ANGELES – Pelantun From This Moment On, Shania Twain, mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan kepada publik dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, pada 22 April 2018.

Secara blakblakan, Twain membeberkan sempat mengalami kekerasan fisik dan seksual saat berusia 10 tahun. Pelakunya, tak lain ayah tirinya sendiri, Jerry Twain. Setelah mengungkapkan hal itu, Twain menolak untuk membeberkan detail peristiwa tersebut.

Baca juga: Pita Suara Bermasalah, Shania Twain: Saya Takut Tak Bisa Bernyanyi Lagi

“Aku tak masalah mengungkapkan peristiwa itu, karena aku merasa penting untuk orang-orang mengerti bagaimana aku bisa bertahan melewati semua itu,” katanya seperti dilansir dari Daily Mail, pada Selasa (24/4/2018).

Dia menjelaskan, “Ketika kekerasan seksual dilakukan oleh orang dekatmu, kau akan merasakan kerusakan fisik dan psikologis. Kala itu, aku bilang ke diri sendiri, ‘Ok, ada yang salah dengan orang ini dan dia tak seharusnya melakukan itu’.”

Sebagai informasi, Shania Twain tak mengenal ayah biologisnya. Sementara ayah tirinya Jerry Twain dan sang ibu, Sharon Twain, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil sekitar tahun 1987. “Aku mengalami banyak kepahitan sebagai seorang anak,” katanya.

Kondisi semakin rumit sepeninggalan orangtuanya. “Saat itu, pilihannya adalah berada di bawah lindungan lembaga perlindungan anak atau.. Aku simpan semuanya dan berpikir, ‘Jika aku pergi ke lembaga perlindungan anak, maka kami kakak beradik akan terpisah.’ Aku tak mau itu terjadi. Jadi kami tetap bersama baik ataupun buruk keadaannya,” ujar Twain.

Pengakuan mengejutkan peraih trofi American Music Awards itu datang setelah dia merilis klarifikasi tentang dukungannya terhadap Donald Trump. Pada 22 April 2018, Twain meminta maaf apabila isi wawancaranya dengan Guardian tersebut menyinggung beberapa pihak.

Baca juga: 15 Tahun Vakum, Shania Twain Beberkan Banyak Rahasia lewat 'Now'

“Pertanyaan tentang hal itu benar-benar membuatku lengah. Sebagai warga negara Kanada, aku menyesal telah menjawab pertanyaan tak terduga itu,” katanya.

Penyanyi That Don’t Impress Me Much itu melanjutkan unggahannya dengan, “Aku menentang diskriminasi dan berharap itu tecermin dari berbagai pilihan yang kulakukan dan orang-orang yang kupilih selama ini. Aku tak memiliki keyakinan moral yang sama dengan presiden (Amerika) saat ini.”

(SIS)