JAKARTA - Komedian Vicky Prasetyo tepatnya Rabu 18 April kemarin menginjak usia yang ke-34 tahun. Rasa bahagia Vicky Prasetyo rupanya dituangkan melalui foto yang terpampang dalam laman instagram pribadinya @vickyprasetyo777. Namun sayang lewat tulisan panjang yang disematkannya dalam caption foto, Vicky Prasetyo malah memantik warganet untuk menghujatnya.

Lebih lanjut soal foto yang diunggah, suami dari Angel Lelga ini membagikan pose kebersamaannya dengan orang-orang terdekat, dimana ada keluarga, anak hingga Angel Lelga. Menariknya dalam background hiasan pada foto tersebut, terpampang jelas sebuah ucapan selamat untuk Vicky Prasetyo. Wajah-wajah gembira juga tak luput dari foto itu, terlebih Vicky Prasetyo.

Sementara itu, tak lupa komedian 34 tahun ini juga menyelipkan sebuah bahasa Inggris dalam caption sebuah foto, dimana ia ingin bertutur soal usianya saat ini. Selain itu, Vicky juga tampak bersyukur memiliki istri, anak hingga keluarga yang begitu sabar terhadapnya.

Dan diakhir caption Vicky pun berharap agar dirinya bisa menjadi orang yang baik untuk bisa memimpin keluarga.

" 34 My age know ........

Terimksh @angellelga isteriku yg luar biasa mendampingi dgn penuh kesabaran dan bijaksana yg hebat sekali ...buat anak2 ku tercinta ...keluarga besar yg selalu militan dan pekerja2 gladiator ku yg sangat luar biasa," tulis Vicky Prasetyo.

"Senantiasa Bertambahnya usiaku menjadikan pemimpin dunia dan akhirat untuk keluarga ku aamiin Allah huma aamiin 🙏🙏🙏," tutupnya.

Sontak saja warganet yang melihat unggahan tersebut langsung bereaksi. Seolah tak terima dengan bahasa Inggrisnya yang terkesan asal, warganet menyemprot Vicky Prasetyo.

"Bs jelasin ga artinya "my age know....," tulis @toni.apapit.

"Rip b. Inggrisnya.. @vickyprasetyo777bahasa indo aja mas lebih bagus 😩😩😩," tulis @desy_sariani.

"My age now kok know haha," tulis @nadyaurashop.

Disisi lain rumah tangga Vicky Prasetyo sebelumnya dikabarkan sedang dalam masalah. Hal itu tampak ketika Angel Lelga, istri Vicky Prasetyo menghapus foto Vicky Prasetyo dari media sosialnya.

Usut punya usut kemarahan Angel Lelga terjadi ketika keduanya menghadiri sebuah acara. Hal itu pun ditenggarai lantaran Vicky diduga kerap kali chatting dengan wanita lain, alhasil Angle pun geram hingga menumpahkan kekesalannya pada Vicky Prasetyo.

Tetapi kini keduanya sudah tampak berbaikan dan kembali bersama.

