DI pengujung bulan ini, After Hours Music GTV kembali hadir untuk mengakhiri pekan yang padat dengan aktivitas. Event dengan tema mini konser ini selalu menampilkan artis paling ditunggu-tunggu dan sudah tidak asing lagi. Kali ini, After Hours Music GTV menampilkan penyanyi yang bergenre Pop R&B dengan alunan musik yang bisa menghanyutkan suasana bagi penikmatnya, yaitu Glenn Fredly.

Penyanyi berdarah Ambon yang mengawali kariernya menjadi vokalis Funk Section dan sukses menelurkan beberapa karya emas berupa single solo, sebut saja Cukup Sudah, Kasih Putih, Januari, Terpesona, dan My Everything yang tentunya tidak asing di telinga penikmat musik tanah air akan hadir kembali. Ini ada penampilan kedua Glenn di After Hours Music, setelah pada desember 2016 berhasil dengan gemilang memikat hati para urbaner’s.

Pada kesempatan kali ini, Glenn kembali hadir menemani bersantai dan memanjakan rekan maupun keluarga para urbaner’s. Diadakan di The Pallas, mini konser ini akan membuat urbaner’s bisa melepas lelah setelah seharian beraktivitas.

After Hours Music With Glenn Fredly akan menyajikan penampilan terbaik dari sang bintang. Glenn Fredly sendiri menjanjikan pengalaman yang tidak akan terlupakan dengan menampilkan aksi spesialnya. Pria berdarah Ambon ini akan membawakan lagu-lagu lawas yang pernah merajai tangga lagu Indonesia. Pencinta musik tanah air siap terbuai dengan serangkaian lagu yang syahdu serta melekat di benak pemirsa setia GTV. Dipastikan, After Hours Music kali ini akan lebih seru dari sebelumnya!

Jangan lewatkan event seru yang akan diselenggarakan pada Kamis, 26 April 2018, mulai pukul 19.00 WIB di The Pallas SCBD Jakarta ini. Hanya di After Hour Music persembahan GTV.

