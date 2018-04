LOS ANGELES - Film horor Saw tampaknya akan terus berlanjut hingga seri kesembilan. Desas-desus mengenai kabar kembalinya teror John Kramer itu bahkan sudah terdengar sejak Februari silam.

Kala itu, situs Bloody Disgusting mengklaim, Peter Goldfinger dan Josh Stolberg, tengah mengembangkan skenario film tersebut. Sementara, Spierig bersaudara (Michael dan Peter Spierig) digadang-gadang akan kembali menggarap seri terbaru Saw.

“Ada banyak hal yang terjadi sepanjang 14 tahun penayangan Saw. Kami telah berdiskusi tentang kemungkinan penggarapan seri terbarunya film tersebut. Ada potensi kemunculan karakter dan gagasan baru dalam film terbarunya nanti,” ujar Peter Spierig seperti dilansir dari Screenrant.

Namun Peter mengungkapkan, keterlibatan dirinya dan Michael Spierig dalam serial terbaru Saw masih belum pasti. Menurut dia, menggarap Saw yang sudah memiliki beberapa serial sebelumnya tidaklah mudah. Meski begitu, Spierig bersaudara enggan menolak kesempatan emas tersebut apabila kembali dipercayakan kepada mereka.

“Ada enam seri Saw yang tayang sejak 2004. Sementara kami baru terlibat dalam penggarapan Jigsaw pada tahun lalu. Ini tentu sulit, karena berarti harus ada sesuatu yang berbeda dari apa yang telah ditampilkan pada seri sebelumnya,” ungkap Peter seperti dikutip dari ComicBook.

Meski dituntut berimprovisasi, namun Spierig bersaudara diharamkan menyimpang terlalu jauh dari konsep awal film tersebut. “Kalau kami melakukan itu (improvisasi berlebihan), maka penggemar Saw pasti akan kecewa. Sebagian besar penggemar film ini adalah ‘pelanggan’ yang telah mengikutinya sejak versi original keluar,” imbuh Peter Spierig.

Peter memberikan sedikit bocoran tentang ide apa yang akan dilakukannya apabila Saw kesembilan dipercayakan kepada mereka. Sutradara Predestination itu mengungkapkan, dia ingin lebih fokus mengembangkan genre thriller pada film tersebut, sehingga tak sekadar mempertontonkan adegan pembantaian.

Tahun lalu, di bawah arahan Spierig bersaudara, Jigsaw terbilang sukses di pasaran dengan keuntungan mencapai USD102,9 juta. Jigsaw bercerita tentang kematian-kematian misterius yang merenggut nyawa banyak orang. Menariknya, kasus tersebut disebut-sebut dilakukan oleh seorang pembunuh berantai bernama John Kramer yang telah mati sejak 10 tahun silam.

Sementara untuk seri Saw selanjutnya, diduga tak akan rilis dalam waktu dekat. Pasalnya, serial Saw hanya dirilis setiap setahun sekali. Bahkan, penggarapan serial kedelapannya memakan waktu hingga 7 tahun. Dengan begitu, para penggemar Saw harus sedikit bersabar untuk bisa menyaksikan kembali film itu di layar lebar.

