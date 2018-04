JAKARTA - Pulau Dewata Bali menjadi salah satu lokasi yang wajib dituju para aktor maupun aktris luar negeri untuk berlibur. Baru-baru ini, mantan artis S.M. Entertainment tersebut memutuskan untuk berlibur ke Bali selama beberapa hari.

Dari beberapa hal yang dilakukan, salah satu momen untuk menikmati liburannya adalah dengan memasak. Tak jelas jenis masakan apa yang ditunjukannya, terdapat nasi kuning lengkap dengan sayuran yang sempat diunggah di Instagram Story pribadinya. Jessica Jung juga meminta pendapat para netizen melalui polingnya kala itu.

"How does this look? Yum or Yuck," tulisnya.

 

Menikmati suasana dan udara di Bali, Jessica tetap mementingkan kebugaran tubuhnya. Ia sempat melakukan yoga di Pulau Dewata tersebut dengan bantuan alat yang disebut dengan hammock.

Meskipun tak semua momen selama di Bali diunggah, namun Jessica tetap menyapa para penggemarnya. Telah banyak tersebar di sosial media yang menunjukkannya mengadakan jumpa fans dengan para penggemar tanpa banyak pengamanan yang ketat.

Selama berada di Bali, penampilan tampaknya menjadi hal yang utama untuk diperhatikan Jessica. Di salah satu foto yang diunggah di Instagram pribadinya, terlihat Jessica saat menghabiskan waktunya di Four Season Resort Bali di Jimbaran Bay. Ia mengenakan dress simple warna orange yang begitu pas membalut tubuhnya.

Berada di Bali tentu saja sayang untuk melewatkan keindahan pantai dan lautnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Jessica Jung yang menikmati indahnya pantai dengan memegang sebuah wadah berisikan bayi kura-kura. Dalam kesempatan tersebut, kecantikan dara berusia 28 tahun tersebut tetap terpancar.

Jessica Jesung mengenakan dress putih dengan makeup sederhana saat menyusuri pantai di Bali. Topi pantai berwarna cokelat yang ada di kepalanya membuat penampilannya kala itu terlihat sempurna.

Beberapa netizen juga menuliskan komentar atas penampilan Jessica di Bali. Ia tetap dikatakan cantik meskipun berada di bawah terik matahari.

"Waaaa so nice pic unnie," tulis seorang netizen.

"Welcome in Bali....Hope you enjoy in Bali eonni @jessica.syj," sahut lainnya.

