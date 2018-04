JAKARTA - Sunan Kalijaga tengah berbahagia. Pada tanggal 30 Maret lalu, Sunan genap berusia 41 tahun. Baru-baru ini, putri sulung Sunan, Salmafina mempresembahkan sebuah pesta kecil untuk ayah tercintanya.

Kisah kelam dengan Taqy malik memberi banyak pelajaran berharaga untuk Alma, begitu Salmafina akrab disapa. Salah satunya adalah betapa besar sayang sang ayah kepada dirinya.

Dalam kasus perceraiannya kemarin, terlihat juga betapa sang ayah selalu menjadi pelindung terdepan saat ia dipojokkan oleh pihak Taqy Malik ataupun ketika Alma dihujani hujatan yang dilayangkan masyarakat kepadanya.

Namun begitu, Alma mengucapkan syukur atas terlaksananya pesta kejutan ulang tahun untuk ayahnya tersebut. Ia pun bercerita bahwa sebenarnya sang ayah sedang tidak enak badan.

“Senang banget lah Alhamdulillahirabbil alamin hari ini sukses surprisenya. Yang tadinya ayah sebenarnya lagi sakit, tapi Alhamdulillah Allah masih kasih sedikit lagi stamina untuk ayah bisa sampai datang di acara ini dan akhirnya terjadilah kejutan ini.,”ujar Alma seperti dilansir Go Spot, RCTI.

Ketika ditanya alasannya untuk membuat kejutan ini, Alma pun mengatakanjika menurutnya sang ayah telah berjuang untuknya. Menurut Alma, sang ayah pantas untuk mendapatkan gelar ayah terbaik di tahun ini. Alma juga mengatakan tidak ada salahnya menyenangkan hati orangtua, terlebih saat ini ia memiliki sedang memiliki rezeki.

“Karena kalau menurut aku, ayah itu kan sudah berjuang banget lah ya semua orang juga sudah tahu. Ayah juga sudah jadi best father of the year mungkin ya. Kemarin ayah sudah berjuang banget untuk aku dan Alhamdulillah Allah kasih aku rezeki terus kenapa engga menyenangkan hati orangtua,” ujar Alma.

