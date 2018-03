JAKARTA - Setelah sebelumnya hubungan antara Kylie Monogue dan keluarga Kardashian sempat memanas, muncul kabar bila Kylie Minogue ingin berdamai dengan Kylie Jenner.

Dilansir Sindonews, pelantun Can't Get You Out of My Head ini memenangkan gugatan atas penggunaan nama Kylie dalam perebutan nama secara resmi yang diajukan ke pihak pengurusan hak cipta.

Model cantik yang populer berkat reality show 'Keeping Up with the Kardashians' pada 2014 ini mengajukan hak paten atas penggunaan Kylie sebagai merek dagang, pada Februari 2016, menyusul keinginannya mendirikan label busana, tetapi nama itu dimenanagkan Minogue.

Dan sekarang, penyanyi berusia 49 tahun itu mencoba untuk melupakan masa lalu dan membentuk persahabatan dengan keluarga Jenner yang terkenal itu.

“Saya hanya tidak tahu bahwa mereka benar-benar memikirkannya,” kata Minogue.

“Di Amerika, jika Anda mengatakan Kylie, tentu saja Anda akan memikirkan Kylie Jenner. Ini cerita yang sangat berbeda. Jadi kami mencapai kesepakatan dan semuanya baik-baik saja,” tambahnya.

“Jika saya tahu saya akan terkenal, saya tidak akan menyebut diri saya Kylie Minogue. Itu hanya sekelompok huruf yang aneh - Kylie, Kelly, Julie, Kyle? Tidak. Minoush, Minogle, Min-og-ewe? Kami menerima begitu saja sekarang Anda bisa mengucapkan nama saya. Tapi tidak seperti itu ketika aku masih kecil,” tegas dia.

