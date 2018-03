Sayang... Makasih untuk cinta berlebihnya bbrapa bulan ini... Kamu jadi bapak, jadi ibu juga... Pagi bangun tidur ngurusin abang ichal skul dulu, abis itu ngurusin aku sarapan, abis itu berangkat cari nafkah... Maaf yaa hamil ini aku nyusahin km banget 😒😘 Tapi km sabar bgt... Malem masih harus gosokin punggung abang ichal smp dia merem, abis itu gantian minyak anginin terus mijitin aku sampe aku merem 😁 Belom lagi malem suka aku bangunin anterin pipis... dan orang hamil tau ndiri kan brp kali pipisnya 😠Ah beruntungnya aku punya km... sebulan lagi kerjaan km nambah lagi 😁 jd bapak siaga buat abang , adek sm aku πŸ˜‹ πŸ’ͺ🏻 Km yg sabar yaa kalo masih banyak yg julitin km πŸ˜™ orang mah emang suka liat kulitnya doank, dia gak tau dalemnya legit kaya manggis 😠Thank u for everything ya my husband ❀️ we love u so much #CeritaBumil

A post shared by Yunita Lestari (@lee_yunita) on Mar 23, 2018 at 5:33am PDT