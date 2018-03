JAKARTA - Pesona para peserta Indonesian Idol memang mampu memukau para pemirsa tak terkecuali dari kalangan artis tanah air. seerti Mikha Tambayong yang memiliki mimpi untuk berkolaborasi dengan Abdul.

Dilansir Sindonews, Mikha Tambayong mengaku mengikuti setiap babak Indonesian Idol yang ditayangkan RCTI. Dia penasaran dengan penampilan para finalis yang memiliki kualitas suara mumpuni.

"Dukung semuanya ya. Soalnya kita suka saja nonton. Tiap minggu nonton. (Suka) Abdul terus Maria. Aku juga suka banget. Tapi semuanya (finalis) suaranya bagus-bagus," kata Mikha.

Kekaguman Mikha kepada sosok Maria karena kontestan yang satu ini memiliki karakter, terlebih saat menyanyikan Loren Allred, Never Enough.

"Ya pasti Never Enough. Cuma dari sebelum-sebelumnya, dari awal banget aku tuh sudah suka banget sama Maria. Pas dia nyanyi Never Enough tambah (suka) lagi," ujarnya.

Kendati mengidolakan kontestan asal Medan ini, tapi Mikha lebih memilih Abdul jika mendapat kesempatan untuk berduet. Dia mengaku, karakter suara yang dimiliki peserta asal Bali ini lebih bisa mengimbangi vokalnya dibanding Maria.

"Kalau sama Maria suara aku tipis banget, nanti suara aku pasti hilang. Cuma aku ngefans banget sebenarnya. Paling sama Abdul sih (duet). Menurut aku dia asyik, kayak enak aja nonton dia nyanyi. Keren aja," bebernya.

