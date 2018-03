JAKARTA - Kabar mengenai kedekatan aAtalarik Syach dengan Vonny Cornelia memang sempat menyeruak pasca bapak dua anak tersebut resmi bercerai dari Tsania Marwa pada Agustus 2017. Selama beberapa lama ditutupi-tutupi, Atalarik Syach pun sudah mulai terbuka mengenai hubungannya itu.

Bahkan, ia telah mempunyai rencana untuk menikahi Vonny. Kendati saat ditanya kapan dan di mana hari bahagia tersebut akan dihelat, pria 44 tahun ini belum ingin membocorkannya kepada awak media.

"Aduh, no comment dulu. Next time, okay," ujar Atalarik saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 22 Maret 2018.

Sembari meninggalkan awak media, Atalarick mencoba tak banyak bicara tentang rencana pernikahannya dan Vonny. Sembari berjalan menuju mobilnya, kakak dari Teddy Syach ini meminta masyarakat mendoakan agar langkahnya untuk maju ke pelaminan bersama Vonny dapat terwujud.

"Insya Allah, bantu doa," pungkas Atalarik.

Seperti diketahui, sebelumnya Atalarik menikah dengan Tsania Marwa pada Februari 2012 dan akhirnya resmi bercerai pada Agustus 2017. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang buah hati.

Setelah itu, Atalarik terlihat dekat dengan Vonny. Dalam salah satu postingan foto bersama Vonny, Attalarik sempat kelepasan memanggil sang aktris dengan sebutan sayang.

"Kasihan km sayang...pagi2 sdh di gangguin haters nggk berguna itu...ingat dasar dr haters itu adalah sirik dengki di hati...org yg punya sirik dengki menjalankan agamanya pasti rusak...," tulisnya dalam akun @ariksyach.

(kem)