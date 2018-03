JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia perfilman Hollywood. Ya, Cameron Diaz dikabarkan menolak bermain film lagi. Salah satu aktis paling terkenal dan prestisius di dunia inimemutuskan untuk keluar dari kariernya dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama suaminya, Benji Madden.

Dilansir SIndonews, artis berusia 45 tahun yang terkenal dengan perannya di film blockbuster seperti There's Something About Mary, The Mask dan Charlie's Angels ini menikah pada Januari 2015. Hal itu diungkap Selma Blair, rekan sesama aktris.

Berbicara kepada wartawan pada perhelatan Oscar pekan lalu, Blair yang bermain bersama Diaz dalam film The Sweetest Thing 2002 ini mengaku mengenang film yang dimainkan mereka itu.

"Saya makan siang dengan Cameron beberapa hari yang lalu. Kami mengenang film ini,” kata Blair.

"Saya ingin melakukan sekuel tapi Cameron sudah pensiun dari akting. Dia seperti 'aku sudah selesai'. Maksudku, dia tidak perlu membuat film lagi. Dia memiliki kehidupan yang cukup hebat, saya tidak tahu apa yang diperlukan untuk membawanya kembali. Dia bahagia,” jelasnya.

“Cameron terus-menerus dibanjiri naskah film yang mencoba menggoda dia untuk pension, tapi dia tidak tertarik. Dia bahagia, jatuh cinta dan ingin memanfaatkan kebebasan dan waktu luangnya," tambah sumber terdekat kepada Daily Star.

Sebelumnya, pada 2018, seorang sumber berbeda mengatakan bahwa dia dan Madden, mantan anggota Good Charlotte ini ingin memulai sebuah rumah tangga bahagia.

"Dia akan lebih mencintai daripada menjadi ibu. Pada titik ini mereka akan sangat senang dengan keajaiban satu anak. Mereka tidak benar-benar memikirkan yang pertama pada saat ini. Mereka ingin memiliki kesempatan untuk menjadi orang tua," paparnya.

(edh)