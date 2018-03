JAKARTA - Morgan Oey kini memang lebih dikenal sebagai aktor. Tak sekedar tampil di layar lebar, Morgan juga pernah meramaikan drama layar kaca seperti sinetron dan FTV.



Namun tak bisa dipungkiri bahwa nama besar Morgan lahir dari industri musik. Ia mulai dikenal sejak muncul bersama boyband Sm*sh.

Lantas, apa yang membuat Morgan Oey beralih ke dunia seni peran? Benarkah Morgan kecewa lantaran karirnya sebagai musisi hanya berlangsung singkat?



"Enggak ada. Kayak lagu BCL kecewa," ujar Morgan saat disinggung mengenai hal tersebut di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.



Dalam lanjutannya, Morgan Oey mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir meninggalkan dunia tarik suara. Ia hanya belun menemukan konsep yang tepat untuk melanjutkan karir sebagai musisi usai hengkang dari Sm*sh.



"Sebenarnya aku enggak pernah meninggalkan dunia musik, aku cuma cukup break dari music scene, karena memang aku lagi mentok di dunia musik waktu itu. Mau bikin apa," terangnya.



"Secara, aku sudah keluar dari Sm*sh. Kalau untuk bikin (karya) solo kan kita benar-benar mikirin lagi konsepnya seperti apa dan aku mentok at that time," lanjut Morgan.

Mengacu pada kondisi yang ia alami saat itu, Morgan Oey akhirnya memilih untuk menekuni dunia akting yang merupakan salah satu passion-nya. Banyaknya tawaran bermain lantas membuat Morgan menemukan kenyamanan tersendiri di profesi barunya itu.



"Jadi aku oke, aku masih mau berkarya lagi di industri entertaiment Indonesia. Dan aku punya passion gitu itu akting, dan aku coba untuk menggali di sana. Awalnya sinetron, FTV, film pertama Assalamu'alaikum Beijing dan so on, sampai sekarang," ungkapnya.



"Jadi enggak pernah meninggalkan, tapi I was taking a break saja," tandas Morgan Oey.

