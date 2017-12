SEOUL – Pasca-merampungkan syuting Are You Human Too?, aktor Seo Kang Joon kembali diincar untuk menjadi pemeran utama dalam drama Something About Us. Kabar itu dikonfirmasi oleh Fantagio Co. Ltd, agensi yang menaungi aktor 24 tahun tersebut.



"Seo Kang Joon memang ditawari untuk tampil dalam drama Something About Us. Namun, kami masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Belum ada keputusan apakah dia akan menerimanya," ungkap perwakilan Fantagio seperti dilansir dari Soompi, Kamis (28/12/2017).

(Baca juga: Seo Kang Joon Idolakan Perannya dalam Cheese in the Trap)

Apabila Seo menerima tawaran tersebut maka ini akan menjadi drama keduanya yang diangkat dari webtoon populer. Pada 2016, dia bermain dalam Cheese in the Trap yang juga diangkat dari webtoon populer berjudul serupa karya Soonkki. Drama itu diperankannya bersama Park Hae Jin, Kim Go Eun, dan Lee Sung Kyung.

Sementara Something About Us merupakan serial yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Lee Yunji. Dirilis pada 2014, Something About Us bercerita tentang Han Woo Jin dan Do Ga Young yang telah bersahabat sejak SMA. Namun hubungan itu berubah, ketika mereka memasuki perguruan tinggi. Do menyadari dia muulai menyukai Han, sahabatnya sendiri.



Belum lama ini, Seo bersama aktris Gong Seung Yeon baru saja menyelesaikan syuting Are You Human Too? yang rencananya bakal tayang tahun depan. Drama tersebut berkisah tentang Nam Shin (Seo Kang Joon), seorang pria dari keluarga kaya yang koma akibat kecelakaan.

(Baca juga: Gaya Kencan Singkat Ala Seo Kang Joon dan Lee Gook Joo)

Ibu Nam Shin, Oh Ra Ra (Kim Sung Ryoung) yang merupakan pakar AI (artificial intelligence) kemudian menciptakan robot serupa anaknya, yang dinamainya Nam Shi III. Robot yang kemudian menjalani kehidupan sebagai Nam Shi itu memiliki seorang pengawal bernama So Bong yang diperankan oleh Gong Seung Yeong.



Drama Are You Human Too? merupakan drama pra-produksi yang memulai syuting sejak Juni 2017 dan menjalani prosesnya selama 5 bulan. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari KBS kapan drama 18 episode akan menayangkan episode perdananya.





(SIS)