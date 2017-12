SEOUL – Rumor mengenai bubarnya Miss A akhirnya menjadi nyata. Setelah 7 tahun debut di industri musik K-Pop, JYP Entertainment, hari ini (27/12/2017) mengumumkan girl band asuhannya itu membubarkan diri.



“Girl band yang berada di bawah label kami, Miss A, resmi bubar," begitu pesan pendek yang dikeluarkan oleh agensi bentukan musisi Park Jin Young tersebut.



Sementara bagi fans, ini bukanlah kabar mengejutkan. Fans sudah memprediksi Miss A akan segera bubar ketika dua personelnya, Meng Jia dan Lee Min Young, memutuskan hengkang dari JYP Entertainment. Jia keluar pada Mei 2016, disusul Min pada November 2017.

(Baca juga: Jia Eks-'Miss A' Tampil Seksi dalam Debut Solo)



Dua member tersisa di Miss A, Bae Suzy dan Wang Fei Fei, memutuskan memperpanjang kontrak mereka bersama JYP. Kalau Fei menandatangani perpanjangan kontrak pada Mei 2016, Suzy melakukannya pada Agustus 2017.



“Aku tidak terlalu terkejut mendengar berita ini. Tapi tetap saja, fakta bahwa Miss A bubar membuatku merasa sedih," ujar salah satu netizen.

Sementara netizen lain menimpali, "Sudah diduga. Tapi tetap saja, (kabar itu) menyedihkan. Miss A memiliki lagu-lagu bagus. Tetap semangat semuanya!”



Miss A debut pada 2010 melalui album 'Bad But Good' dengan lagu andalan Bad Girl Good Girl. Pada tahun yang sama, girl band itu meraih penghargaan Song of The Year dan Best New Female Artist dalam ajang Mnet Asian Music Award.

(Baca juga: Min 'Miss A' Hengkang dari JYP Entertainment)



Sepanjang debut, mereka tehitung sudah merilis lima album: 'Bad But Good' (2010), 'A Class' (2011), 'Touch' (2012), 'Hush' (2013), dan 'Colors', album extended play yang dirilis pada 30 Maret 2015. Single terakhir mereka, Only You dari album 'Colors' bahkan ditonton 2 juta kali dalam 24 jam saat dirilis di YouTube.



Setelah resmi bubar, Fei dan Suzy akan lebih fokus mengejar proyek solo mereka. Selain bernyanyi, Suzy dipastikan akan tetap terlibat dalam berbagai proyek akting. Sementara Fei, JYP belum memutuskan proyek selanjutnya, setelah penyanyi 30 tahun asal China itu merilis album solo bertajuk 'Fantasy' pada 2016.







(SIS)