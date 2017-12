JAKARTA - Presenter Yuanita Christiani akhirnya tebar kemesraan di Instagram, memasuki Hari Natal pada Senin (25/12/2017). Ia mengunggah foto berpegangan tangan sembari menuliskan sebuah caption mesra untuk kekasihnya tersebut.

"Merry Christmas sayank 🎄 Thank you for always giving your BEST in everything ❤️ Tuhan Yesus yang balas semuanya yah ❤️💋" tulis Yuanita. Sayangnya, ia tidak men-tag ataupun memperlihatkan wajah sang kekasih yang baru kali ini ia pamerkan secara publik tersebut.

Seperti dikteahui, Yuanita kerap kali membuat fans-nya penasaran dengan kehidupan asmara yang tertutup rapat. Apalagi, ini jadi perhatian setelah sahabatnya, Sandra Dewi, menikah dengan Harvey Moeis pada 2016. Yuanita sempat mengaku dirinya punya kekasih, namun baru kali ini ia membeberkan kebenarannya secara pasti melalui media sosial.

Di foto itu, terlihat jelas dua tangan berpegangan di samping sebuah meja yang dihias. Di belakang kedua tangan itu terlihat kartu ucapan natal, kotak hadiah, serta beberapa ornamen lain yang memang jadi khas dari hari besar umat Kristen dan Katolik tersebut. Tangan yang di atas terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam.

Beberapa figur publik, seperti Sandra Dewi, Rinrin Marinka, dan Ryana Dea terlihat memberi ucapan selamat di kolom komentar. Namun di antara ucapan selamat itu, banyak yang penasaran siapa sosok yang telah memenangkan hati sang wanita 31 tahun itu. Terakhir kali diketahui, hubungannya dengan John Martin sudah berakhir dan John merasa pasrah saat tahu Yuanita sudah punya tambatan hati baru.

Sementara itu, banyak yang meminta Yuanita agar go-public soal hubungannya. Yuanita sendiri tidak menanggapi permintaan tersebut, tetapi tetap membalas beberapa ucapan. Banyak juga yang ingin hubungannya diekspos akun gosip agar semakin banyak yang penasaran.

"Cepetan go public kk cantik. dI tunggu lho," tulis seorang netizen.

"Masuk @lambeturah kek, penasaran nih hehe," tulis netizen lain.

