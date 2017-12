JAKARTA - Penyanyi dangdut Ratu Bidadari merilis lagu barunya yang berjudul Jaman Now. Lagu ciptaan Eldikri dan Yanda Bebeh itu digarapnya sebagai upaya merebut pasar yang tengah tren dengan bahasa zaman {now}.



"Ini hanya istilah yang lagi tren saja. Aku manfaatkan momen ini untuk meraih pasar. Simple kan, lagu ini juga bercerita tentang anak masa kekinian yang di kenal sebagai generasi zaman now," kata Ratu saat berbincang dengan awak media di Jakarta baru-baru ini.

Setelah lagunya resmi dirilis, tak tanggung-tanggung Ratu langsung merampungkan vido klipnya dengan single terbarunya tersebut. Dalam video klip tersebut, Ratu memilih kostum yang glamor agar tampil mewah.



"Kalau kostum aku ambil tema etnik glamor. Dengan warna cerah bak sosok Ratu kondang sejagat lah, sesuai nama panggungku kan," ujarnya seraya tersenyum.



Ratu berharap jika tembangnya kali ini bisa diterima di masyarakat. Bahkan ia meminta peran pemerintah untuk memberantas pembajakan yang selalu menjadi penghambat dalam karier bermusiknya.



"Pastinya iya. Pemerintah harus terus setia menghabisi sepak terjang para pembajak. Kasihan seniman kan," pungkasnya.

