LOS ANGELES - Kemampuan menari penyanyi Justin Bieber sudah tak diragukan lagi. Ia kerap memabawakan aksi koreografi dalam setiap panggungnya sejak debut hingga saat ini.



Berbeda dari tarian yang mengiringi lagu-lagu R&B khasnya, kali ini kekasih Selena Gomez tersebut menunjukkan gaya lainnya. Ia memilih lagu Perfect berirama pop-ballad milik Ed Sheeran sebagai lagu tariannya, yang diungkap dalam dua buah video di Instagram miliknya.

Pada unggahan pertama, ia tak menuliskan satu kata pun dalam kolom keterangan. Dalam videonya terlihat dirinya melakukan gerakan roll depan, dengan menggulingkan badannya dan kemudian bangkit dengan perlahan, tepat pada lirik lagu 'Darling, just dive right in'.



Bieber kembali mengunggah di lokasi dan dengan pakaian yang sama, setelan celana traingin kuning dan hoodie hitam. Ia melakukan gerakan bak penari balet yang memutar pada satu poros.



"I'm gonna get this dancing thing down," tulis Bieber.





Kedua video yang diunggah pada 14 Desember 2017 tersebut kini telah mendapatkan perhatian netizen dengan meraih 3 juta dan 5 juta penonton pada masing-masingnya. Tak sedikit pula yang meramaikan kolom komentar dengan memberikan pujian dan ungakapan antusias. Diantara mereka menyebutkan bahwa tarian Bieber adalah bentuk tarian kontemporer dan akrobat.



"AKROBATNYA!! LUCU!!" tulis @marysm.f.



"Bieb ingin menjadi penari kontemporer, dia jago dalam segalanya," tulis @alyovo93.



"Kau adalah akrobatik terbaik!" tambah @i.am.rossa.

(edi)