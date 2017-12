LOS ANGELES – Pernah bertanya-tanya tentang bagaimana awal persahabatan Taylor Swift dan Selena Gomez? Pernah berpikir jika persahabatan dua solois wanita papan atas Hollywood berkat Jonas Brothers?

Saat menjadi bintang tamu di KISS FM, Selena mengungkap jika ia mengenal Taylor berkat Jonas Brothers. Keduanya saling kenal setelah sama-sama mengencani dua dari tiga member Jonas Brothers.

Seperti yang sudah diketahui, Selena pernah berpacaran dengan Nick Jonas ketika masih remaja dan aktif sebagai aktris Disney pada 2008. Sedangkan Taylor adalah pacar Joe Jonas saat itu. Jonas bersaudara ini lah yang lantas saling mengenalkan Taylor dan Selena.

“Kami sebenarnya mengencani Jonas Brothers bersama! Itu gila sekali,” kata Selena seperti dilansir People, Kamis (7/12/2017).

Pertama kali mengenal Taylor, Selena tampaknya langsung terpukau. Pasalnya, kekasih Justin Bieber ini menyebut pertemuannya dengan Taylor adalah satu-satunya hal baik dari kisah asmara mereka dengan Jonas Brothers kala itu.

“Ini sangat luar biasa karena dia adalah gadis dengan rambut keriting mengembang dan semua perhiasannya dan sepatu coboy. Dan aku jelas langsung maju dan datang, dan kami cocok begitu saja. Ini adalah hal terbaik yang kami dapat dari hubungan (asmara) itu,” ujar Selena dikutip dari E! Online.

Ungkapan Selena itu bisa jadi memang benar adanya. Ketika persahabatannya dengan Taylor masih bertahan hingga kini, cerita berbeda untuk hubungan asmara mereka. Baik Taylor maupun Selena sama-sama sudah lama putus dari Joe dan Nick Jonas.

Meski sudah lama putus, tapi Selena tetap ingat salah satu mantan terbaiknya itu. Pelantun Wolves ini mengaku hingga kini mereka masih berteman.

“Mereka menyenangkan. By the way, kami semua berteman sekarang. Kami dulu masih muda, kalian tahu. Itu adalah satu masa yang berbeda,” jelas Selena.

Sekarang, keempat penyanyi ini sudah punya pasangan masing-masing. Selena kembali kepada Justin Bieber, Taylor bahagia bersama Joe Alwyn. Sementara Joe baru saja bertunangan dengan Sophie Turner, dan Nick memacari Georgia Fowler. (lid)

