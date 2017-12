JAKARTA – Syifa Hadju jadi primadona ketika Mr. Dannish datang di panggung Dahsyat RCTI Senin (4/12/2017) dengan berbagai gombalan. Tapi, Syifa sendiri rupanya tidak tinggal diam.

Justru, ia sendiri yang ingin menggombali host lain setelah terinspirasi gombalan-gombalan yang tayang di panggung dan gombalan-gombalan yang diajarkan Dannish kepada Dede Sunandar. Tapi, ia malah dipasangkan dengan Bastian Steel dan tidak berniat berganti pasangan. Gombalan Syifa pun sampai membuat Bastian kegirangan dan dipuji langsung oleh Dannish.

“Bastian, I don't have a last name. Can you give me yours?” ucap Syifa.

“Boleh! Boleh!” seru Bastian sembari meloncat-loncat.

Rupanya, Mr. Dannish dikenal di panggung Dahsyat sebagai seleb viral yang sering menggunakan ungkapan Bahasa Inggris untuk dibandingkan dengan Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Ia juga mengklaim sudah paham beberapa bahasa daerah seperti Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Bali, dan Bahasa Minang. Sempat ada video yang menunjukkan kepusingannya mengartikan “jatuh” dalam Bahasa Sunda, tapi ternyata gombalan Bahasa Inggrisnya yang lebih menarik perhatian.

Padahal, Dede sudah diajari dua buah gombalan untuk Syifa. Gombalan yang diajarkan Dannish memang bikin para penonton bersorak, namun para host tidak percaya dengan kemampuan Bahasa Inggris Dede. Apalagi, para host juga merasa harus mengajari Dede berbahasa Inggris karena ia akan segera bertandang ke Jepang.

“Is your name Wi-fi? Because I feel a connection,” ucap Dede.

“Is your name Google? Because you have everything I'm searching for,” lanjut Dede.

Sementara itu, Denny tidak ingin kalah dari Dannish. Juga dalam Bahasa Inggris, ia akhirnya menggombali Ayu Dewi yang selama segmen itu hampir tidak mendapat gombalan apapun.

“Can you breakdance? Okay, but don’t break my heart,” kata Denny.

(edi)