JAKARTA - Sebagai artis papan atas Indonesia, Ayu Ting Ting kerap terlihat mengenakan pakaian mahal. Namun siapa sangka, Ayu Ting Ting justru tidak masalah mengenakan busana yang tidak terlalu mahal.

Pelantun Sambalado ini memang suka dengan pakaian yang sederhana. Salah satunya sweater yang kerap dipakai ibu Billqis Khumairah Razak. Sweater yang dipakainya memang bermerek, tapi dengan harga yang tidak fantastis.

Seperti sweater warna hijau yang dikenakannya, di mana pedangdut Indonesia ini terlihat stylis dan membuat tubuh hangat di musim hujan ini. Nah, setelah diketahui, sweter manis ini dibrandrol dengan harga Rp459 ribu.

"She went for these #Bershka ‘Ecologically Grown Cotton Sweatshirt’ available on their site for Rp. 459.900," tulis Ayu di akun Instagram @tingtingcloset.

Selain sweater hijau, beberapa sweter yang diperlihatkan juga stylish. Ada abu-abu dengan harga yang tidak menguras kocek, yakni Rp299 ribu.

"She was spotted wearing #Zara ‘Sweatshirt with Text’ available on #zara.com for Rp. 299.900," tulisnya.

