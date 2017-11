SEOUL – Setelah dua tahun vakum, Super Junior kembali sebagai sebuah grup dengan meluncurkan album terbaru bertajuk “Play”. Comeback di tengah persaingan grup-grup K-POP generasi tiga, Super Junior tak mau berkecil hati.

Alih-alih minder karena termasuk boyband lawas, Super Junior tetap mengusung semangat muda dalam comeback-nya kali ini. Sang leader, Leeteuk bahkan berharap kembalinya Super Junior ke industri K-POP akan tetap dianggap saingan bagi grup-grup generasi kini.

“Kami ingin menjadi sebuah grup yang selalu dilihat sebagai lawan oleh grup-grup lain dari generasi kala itu. Tak peduli betapa banyak waktu telah berlalu,” tutur Leeteuk seperti dikutip dari Soompi, Selasa (7/11/2017).

Leeteuk menyadari betapa sudah berubah dan berkembangnya K-POP sejak terakhir kali Super Junior comeback. Walau begitu, Leeteuk tetap merasa bangga karena menganggap Super Junior punya peran besar dalam membuat K-POP bisa dikenal dunia seperti sekarang.

“Ketika kami pertama memulai promosi, orang-orang masih menggunakan kaset. K-POP adalah sebuah genre musik yang hanya dinikmati oleh segelintir fans di luar negeri. Tapi, K-POP sekarang punya kulturnya sendiri dan ini adalah sebuah tipe musik yang dinikmati oleh mayoritas orang,” ujar Leeteuk.

Ia menyambung, “Sama seperti ketika kita menggilai New Kids on the Block atau Michael Jackson, orang-orang di luar negeri sekarang menikmati K-POP. Aku sangat bahagia karena kami bisa memimpin jalan ke sana.”

Sebagai salah satu grup K-POP lawas yang paling dikenal di dunia, Super Junior memang membuka jalan bagi boyband dan girlband sekarang untuk mendapat popularitas. Lewat lagu-lagu hitsnya beberapa tahun silam seperti Bonamana atau Sorry Sorry, boyband asuhan SM Entertainment itu membangun jalan untuk K-POP dikenal dunia internasional.

Seolah ingin mengulang kesuksesan Sorry Sorry, Super Junior mencoba untuk meniru konsep kala itu. Caranya adalah dengan tampil mengenakan jas ala gentleman persis seperti di era Sorry Sorry. Menurut Leeteuk, hingga detik ini tidak ada grup yang bisa memberikan aura gentleman seperti Super Junior ketika memakai setelan jas.

“Itu adalah sesuatu yang paling sering kami dengar selama promosi Sorry Sorry kami. Aku pikir, tidak ada satu grup yang bisa memakai setelan jas seperti grup kami. Semua member di usia 30an dan kami ingin menunjukkan sisi kedewasaan kami. Aku pikir kami akhirnya menjadi lebih manly,” pungkas Leeteuk.

(kem)