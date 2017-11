JAKARTA - Olla Ramlan kembali melakukan persalinan secara caesar untuk anak ketiganya pada 3 November kemarin. Tiga kali melahirkan dengan jalan operasi tak membuat nyali wanita berusia 37 tahun ini ciut untuk menjadi seorang ibu secara utuh.

Menurut Olla Ramlan, proses melahirkan bukan tolak ukur sukses tidaknya seorang perempuan menjadi ibu. Sebab, ada hal lain yang lebih berpengaruh yakni cara mendidik sang anak untuk menjadi manusia yang baik.

Baik melahirkan secara normal maupun caesar tetap memiliki tantangan masing-masing. Hal ini ia sampaikan di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2017).

"Bagaimanapun juga buat saya seorang ibu itu kan katanya jadi ibu seutuhnya kalau (melahirkan) normal, kalau menurut saya mau caesar mau normal itu sama saja tapi bagaimana dia berjuang mendidikan anak yang solihah yang solih sampai dia besar nanti baru menjadi luar biasa menurut saya gitu," ujar Olla Ramlan.

Olla Ramlan melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki secara caesar 12 tahun silam setelah menikah dengan mantan suaminya, Alex Tian. Hal ini berlanjut pada anak Aleena Naira Hana Hutapea dan Adreena Naira Hana Hutapea, buah cintanya dengan Aufar Hutapea.

Pada persalinan ketiga, presenter kelahiran Banjarmasin ini memang merasa lebih siap dan santai. Kendati demikian, rasa gugup juga khawatir tetap membayanginya sesaat sebelum operasi dimulai.

Buah dari perasaannya tersebut, Olla Ramlan bisa menyusui dengan lancar. Sang suami juga turut serta membantunya dengan metode Breastfeeding Father tepat setelah Adreena lahir ke dunia.

"Nah untuk menjawab sepertinya lebih bahagia kalau masalah kebahagiaan sih namanya seorang ibu baik anak pertama kedua ketiga pasti sangat bahagia cuma yang ketiga ini adalah perbandingannya waktu kalau anak pertama saya kan itu sudah 12 tahun yang lalu kemudian Aleena itu kan agak jauh saya lupa paniknya segala macem itu lebih not well prepare kalau disini pada saat Adreena sudah pernah Aleena jadi aku sudah ngejalaninnya, sudah biasa dan sudah well prepare," papar Olla Ramlan.

"Aku sudah tahu nih habis ini aku harus asi aku harus asupan asinya harus bagus Adreenanya harus dikasih asi terus ibunya juga harus tenang karena bagaimanapun juga asi bisa keluar kalau ibunya tenang bagaimanapun juga setres akan makin tambah setres nah waktu Aleena itu aku masih panik ini udah pengalaman walaupun perasaan nervous perasaan gugup itu pada saat sebelum operasi caeesar pasti ada," tutupnya.

