LOS ANGELES - Perjuangan Selena Gomez usai melakukan transplantasi ginjal akibat penyakit lupus masih menjadi sorotan. Jika pihak medis tidak segera sigap menanganinya, mantan kekasih The Weeknd ini mengungkap bahwa bisa saja nyawanya melayang saat itu juga.

Pasalnya pasca-menyelesaikan transplantasi, Gomez rupanya harus kembali masuk ke dalam ruang operasi. Dalam penuturannya yang dikutip Hollywood Life, pemain Spy Kids 3-D: Game Over ini menjalani operasi lagi selama enam jam.

"Operasi ginjal normalnya hanya dua jam. Tapi ternyata salah satu arteri saya terbalik. Saya bersyukur ada orang yang tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu," katanya.

Sebelumnya, kekasih Justin Bieber ini sebenarnya sudah sempat sadar dua jam setelah operasi transplantasi ginjal. Bahkan ia sempat mengunjungi kamar inap sang sahabat, Francia Raisa. Sayangnya, kondisi tubuhnya mendadak menurun.

Pelantun The Heart Wants What It Wants itu tiba-tiba terserang panik dan bernapas secara berlebihan, atau dalam dunia medis dikenal dengan istilah hiperventilasi.

"Saya ingat terbangun dua jam setelahnya, dan saya melihat ibu dan ayah tiri saya, dan saya merasa baik-baik saja. Saya merasa sangat baik." cerita Gomez.

Ia pun melanjutkan, "Saya harus melihat (Francia) dan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya. Lalu saya kembali ke kamar, dan aku mulai mencoba untuk tertidur. Dan di tengah proses itu, saya baru mulai mengalami hiperventilasi. Ada begitu banyak rasa sakit di sekujur tubuh saya."

Beruntungnya kini kondisi wanita 25 tahun ini mulai berlangsung-langsung membaik. Beberapa hari terakhir, Gomez pun tertangkap kamera sudah berjalan-jalan di sekitar kediamannya dan sudah mampu mengendarai sepeda sendiri.

Sekadar mengingatkan Francia Raisa adalah sosok yang berperan besar dalam kehidupan Gomez. Ia rela menyumbangkan salah satu ginjalnya kepada teman Taylor Swift itu pada musim panas kemarin.

Operasi yang sempat dirahasiakan dari publik itu langsung pun menjadi perbincangan dimana-dimana. Pada 14 September 2017, Gomez sendiri membocorkan soal transplantasi ginjal yang dilakukan bersama Francia dengan harapan bisa menginspirasi banyak orang.

"Saya tidak berpikir apa yang kita alami itu mudah.Tapi saya hanya berharap ini dapat mengilhami orang untuk merasa baik, untuk mengetahui bahwa benar-benar ada orang baik di dunia ini," pungkasnya.

(aln)