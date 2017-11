JAKARTA – Dian Sastro tak mampu menyembunyikan rasa bangganya ketika video yang diunggah mendapatkan like dari penyanyi sekelas Pharrell Williams. Ia pun langsung mengunggah momen tersebut dalam fitur Instagram Story-nya hari ini.

Ibu dua anak tersebut memang beberapa hari lalu mengunggah sebuah video berbeda di akun Instagramnya. Setelah sekian lama tak pernah bermain gitar dan bernyanyi, Dian tiba-tiba mengunggah video saat dirinya bernyanyi lagu Dua Lipa yang berjudul Lost In Your Light ditemani anak pertamanya, Shailendra Naryama Sastraguna Sutowo.

Tanpa disangka, dari sekian banyak orang yang menonton, salah satunya adalah pelantunlagu Happy, Pharrell Williams. Tak hanya sekadar menonton, Pharrell pun memberikan like untuk postingan milik Dian tersebut.

“Yes I am beyond proud. Thank you @pharrell for liking my video post,” tulis Dian mengucapkan terima kasih kepada Pharrell.

Kemampuan Dian dalam bermain gitar sejatinya sudah terlihat sejak lama. Saat tampil dalam film Ada Apa dengan Cinta pertama, Dian juga memamerkan kemampuan bermain gitarnya dalam sebuah adegan, di mana Cinta bermain gitar untuk mengiringi puisi-puisi ciptaan Rangga (Nicholas Saputra).

