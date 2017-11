JAKARTA - Penyanyi Raisa terlihat tengah giat melakukan olahraga sejak jelang pernikahannya bersama Hamish Daud awal 3 September lalu. Pelantun Usai Di Sini tersebut pun kerap membagikan kegiatannya dalam unggahan di media sosial Instagram.

Seperti yang terlihat pada unggahan 2 November 2017, ia kembali mengunggah kegiatan olahraganya. Tak ingin telat membakar kalori menuju tempat berolahraga, Raisa memilih menggunakan ojek online.

"Running late," dalam tulisannya.

 

Ini bukan kali pertama Raisa mengunggah pilihannya untuk menggunakan ojek online. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga terlihat memilih moda transportasi tersebut untuk cepat tiba di lokasi acara.

Dalam unggahan selanjutnya, wanita berambut panjang tersebut menunjukkan aktivitasnya di dalam studio. Terlihat ia mengangkat beban berwarna merah muda seberat 8 kilogram dari rangkaian olahraga Kettlebell Turkish wokout.

Raisa terlihat sukses melakukan tahap get up dan get down. Sebelumnya, ia juga pernah membagikan kesuksesannya dalam mengangkat beban 40 kilogram sambil melakukan squat.

(edh)