SEOUL - Kehidupan dua aktor dan aktris Korea Selatan, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menjadi trending topic pemberitaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasalnya, keduanya resmi menikah dan menjadi pasangan suami istri pada 31 Oktober 2017 yang bertempat di Shilla Hotel. Potret kebahagiaan pasangan yang akrab dengan sebutan Song Song Couple ini pun menyebar hampir di semua media sosial. Dikenal sukses dalam asmara dan karier, bagaimana perjalanan karier pasangan beda usia ini di industri hiburan Korea Selatan?

Song Hye Kyo dikenal sebagai seorang bintang sejak usianya masih cukup belia. Saat usianya masih 15 tahun, Song Hye Kyo telah mengawali kariernya sebagai model dan memulai aktingnya dalam drama berjudul First Love. Sosoknya pun kian dikenal para pecinta drama Korea saat menjadi pemeran utama drama Endless Love.

Kesuksesan wanita berusia 35 tahun ini kian menjulang tinggi. Beragam penghargaan pun ia terima, dan namanya kian dikenal masyarakat internasional secara luas. Tawaran untuk bermain darama terus berlanjut dan nyaris tak ada satu pun yang tak sukses menarik perhatian para penggemarnya.

Beberapa drama dan film yang juga dibintanginya adalah Full House, That Winter, The Wind Blows, The Queens, sebuah film serial asal China, hingga Descendant of the Sun.

Sementara itu hal cukup berbeda dirasakan Song Joong Ki untuk membuat publik tertarik terhadap kemampuannya berakting. Jalannya tak langsung mulus hingga mencapai tingkat kesuksesan yang melangit.

Memulai karier pada 2008, nama Song Joong Ki baru dikenal luas sejak menjadi bintang utama drama kolosal berjudul Sungkyunkwan Scandal dan keterlibatannya menjadi member tetap variety show Running Man selama satu tahun. Sejak saat itu, ia bahkan kembali membintangi sejumlah drama, iklan, juga film layar lebar yang membuat kariernya semakin dekat dengan kata sukses. Sejumlah penghargaan juga ia terima, saat menjadi bintang film A Werewolf Boy.

Saat kariernya berada di puncak, Song Joong Ki mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Tepat pada 17 Agustus 2013, pria kelahiran Daejeon, Korea Selatan itu mengumumkan niatnya untuk menjalankan wajib militer. Ia pun memulai wajib militernya pada 27 Agustus di tahun yang sama.

Keputusan besarnya ini ternyata tak membuat Song Joong Ki kehilangan fans dan kariernya pun berlanjut. Bagaimana tidak, ia sukses dalam comeback-nya melalui drama Descendant of The Sun yang dibintanginya bersama Song Hye Kyo, istrinya. Drama tersebut seakan mengembalikan popularitasnya setelah melakukan wajib militer selama dua tahun.

Tak hanya membuat kariernya kembali, drama Descendant of The Sun juga menjadi saksi tumbuhnya benih-benih cinta Joong Ki dan Hye Kyo. Mereka terlibat cinta lokasi, namun memilih menyembunyikannya dari publik selama dua tahun dan mengumumkannya tepat pada 5 Juli lalu melalui agensi keduanya.

Selain kabar hubungan spesial keduanya, dua agensi mereka juga membawakan kabar bahagia bahwa pasangan beda usia ini siap melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 2017. Hal tersebut telah berlangsung secara khidmat dan penuh suasana romantis dengan kehadiran para keluarga serta sahabat dekat dari keduanya.

