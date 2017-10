JAKARTA - Beberapa waktu lalu, penyanyi Raisa sempat dikabarkan tengah berbadan dua. Isu tersebut mencuat karena istri Hamish Daud ini mengunggah sebuah lagu Sam milik Jassie Ware pada Instagram Story-nya.

Lagu yang menurut Raisa memiliki salah satu lirik yang terbaik itu memang menceritakan mengenai keinginan seorang istri untuk memiliki momongan. Sang penyanyi, Jassie Ware pun tengah hamil saat merekam lagu tersebut.

Kendati demikian pasca rumor kehamilannya mencuat, pelantun lagu Kali Kedua tersebut justru semaki giat berolahraga. Bahkan olahraga yang dijalaninya bisa dibilang tidak ringan.

Dilihat dari Instagram Story-nya, Raisa mengangkat sebuah beban seberat 5 kilogram. Dengan beban di salah satu tangannya, ia mengangkat badannya dari duduk hingga berdiri.

"Today's sweat menu; Turkish Get Up with 5kg dumbell," tulis Raisa pada video Instagram Story-nya.

Tak sampai di situ, wanita 27 tahun tersebut memperlihatkan kemampuannya yang cukup mencengangkan di depan pelatihnya, yakni mengangkat beban seberat 40 kilogram.

"Personal best; 40kgs front squats! Canlah coach @chillibean!," tulisnya lagi.

