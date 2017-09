LOS ANGELES - Pencinta film Sex and the City 3 sepertinya harus menelan kekecewaan karena kemungkinan besar film tersebut harus mundur bahkan gagal akibat kekurangan satu pemeran utama.

Hal ini dikarenakan tuntutan Kim Cattrall pada pihak produksi yang selama ini digawangi oleh Warner Bros. Jika produksi seharusnya mulai dilakukan beberapa hari ke depan, kini nampaknya kru dan pemeran Sex and the City 3 tersebut harus menunggu dengan sabar.

Cattrall diketahui menuntut Warner Bros untuk memproduksi film lain yang dia kembangkan. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, Cattrall mengancam tidak mau terlibat dalam film yang ditulis Michael Patrick King.

Padahal, aktris 61 tahun itu merupakan salah satu peran utama. Berperan sebagai Samantha Jones, Cattrall bersama Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, dan Kristin Davis merupakan empat dara yang menjadi fokus dalam film ini.

Terkait tuntutan tersebut, alhasil Warner Bros menolak permintaan konyol Cattrall.

"Kim sangat berani meminta Warner Bros untuk membuat film yang dia buat. Konyol. Memang dia pikir dia siapa? George Clooney?" kata seorang sumber dilansir dari Daily Mail, Jumat (29/9/2017).

Padahal, Sex and the City digadang-gadang sebagai salah satu proyek yang melambungkan nama Cattrall melalui peran Samantha Jones.

"Jika film ini tidak jadi dibuat, alasan satu-satunya adalah karena Kim Cattrall. Semua orang melihat ke depan untuk mengerjakan proyek ini, tapi Kim egois dan pura-pura menganggap dirinya korban," kata sumber lagi.

Sementara itu, pemeran utama lainnya seperti Sarah Jessica Parker, Kristin Davis dan Cynthia Nixon telah menandatangani kontraknya sekaligus menerima uang muka.

"Kim jadi penghalang semua orang. Perilakunya mengecewakan, kita seharusnya sudah syuting film dan sekarang semua orang bertanya-tanya apa film ini jadi dibuat?"

Terkait kabar buruk itu, Cattrall maupun pihaknya yang lain tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Sex and the City sendiri didasarkan dari sebuah novel berjudul sama yang diterbitkan pada 1997 oleh Candace Bushnell. Tayang di layar kaca mulai tahun 1998 dan berakhir pada 2004, sekuel tentang empat perempuan bernama Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes, dan Charlotte York ini mulai mewarnai layar lebar pada 2008.

Berkat jumlah penonton yang spektakuler, film ini meraup USD415 juta per tahun di box office seluruh dunia. Sekuel yang banya dibuat di Abu Dhabi ini juga menghasilkan USD 288 juta dari seluruh dunia. 

