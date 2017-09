NEW YORK - Melihat Madonna di atas panggung sambil bernyanyi sudah biasa, tapi jika melihatnya di panggung sambil mengumbar kata-kata lelucon, itu baru luar biasa. Belum lama ini pelantun lagu Material Girl itu mencoba melakukan stand up comedy di Comedy Cellar, New York City, Amerika Serikat (AS).

Rupanya Madonna tidak sendirian di atas panggung, ada Amy Schumer yang merupakan komedian terkenal asal AS. Sangking senangnya bisa berduet dengan Amy, Madonna mengucapkan terima kasih kepadanya lewat akun Instagram pribadinya karena telah menjadi teman di atas panggung untuk pertama kalinya dalam melakukan Stand up Comedy.



Tidak ketinggalan Schumer melalui akun Instagram resminya juga mengucapkan terima kasih kepada Comedy Cellar. "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada @nyccomedycellar karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan baru kami," tulisnya.



Kedatangan Madonna menjadi keberuntung sendiri bagi tamu yang hadir ke tempat tersebut. Madonna dan Schumer bukanlah satu-satunya selebritis dunia yang melakukan Stand up Comedy. Sebelumnya sudah ada  Aziz Ansari, Jon Stewart dan Louis C.K. Demikian seperti dilansir dari Eonline.

Kecintaan wanita kelahiran 16 Agustus 1958 terhadap komedi sudah ia pendam sejak lama. Beberapa tahun lalu dirinya rela berlatih komedi hingga larut malam bersama Jimmy Fallon.



"I'm kind of a closet comedian," katanya beberapa waktu lalu saat berada dalam acara The Tonight Show.

