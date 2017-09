LOS ANGELES - Pelantun You're Still the One, Shania Twain tak lama lagi akan merilis album baru dan mengadakan tur konsernya. Album bertajuk Now rencananya dirilis pada Jumat, 29 September 2017.

Sebelum album itu dilepaskan ke pasaran, Shania Twain membongkar kisah di balik album terbarunya itu.

Penyanyi 52 tahun itu mengatakan, di album kelimanya itu dirinya tak hendak mengangkat soal perceraiannya dengan sang mantan suami, melainkan tentang kondisi kesehatan dan kehidupan pribadinya.

"Menjadi selebriti yang punya riwayat perceraian memang kerap jadi sorotan di setiap kehidupannya. Tapi album ini nggak menyoroti perceraian," kata Twain seperti dikutip dari E! Online, Kamis (28/9/2017).

Mantan istri Mutt Lange itu membeberkan bahwa proses penulisan lagu-lagu dalam album barunya itu lebih kepada refleksi keseluruhan hidup Twain dan segala pasang surutnya. "Hidupku selalu ada banyak pasang surut," imbuhnya.

Lagipula, bagi Twain, perceraianlah bukan satu-satunya rasa sakit yang bisa menghancurkannya. Dia mengaku ada rasa sakit yang lebih besar daripada sebuah perceraian. "Perceraian memang sulit dan sangat menyakitkan, tapi kau tahu maksudku, ketika orangtuaku sekarat dan itu lah yang membuatku hancur," jelas Twain.

Itulah yang dimaksudkannya dengan pasang surut kehidupan. Belum lagi, Twain juga mengaku bahwa dirinya telah didiagnosis menderita penyakit Lyme yang mempengaruhi akord vokalnya. Tapi melalui semua itu, Twain mengatakan bahwa menulis lagu telah menjadi sebuah terapi untuknya.

Album Now sendiri merupakan album kelima Shania Twain dan album pertama setelah 15 tahun tak merilis album baru. Album terakhirnya adalah Up yang rilis November 2002. Di sanalah banyak peristiwa yang menimpa kehidupan Twain.

Ia mengalami perceraian dengan Robert John Lange atau Mutt Lange pada 2008. Perpecahan itu bermula ketika Lange diduga selingkuh dengan asisten sekaligus sahabat Twain, Marie-Anne Thiébauld. Uniknya, kabar itu datang dari suami Marie-Anne, Frederic Thiébaud yang kini menjadi suaminya sejak tahun 2011.

