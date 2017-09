Ketika Minho 'SHINee' Bicara Antara Akting dan Bernyanyi, Pilih Mana ya?

JAKARTA - Idol Korea Selatan dikenal sering melebarkan sayap ke bidang lain di luar tarik suara. Begitu juga dengan MInho 'SHINee' yang merambah dunia akting setelah debut sebagai penyanyi.

Hampir 10 tahun berakting dan bernyanyi, Minho mengaku tak bisa memilih salah satu di antara keduanya. Pemilik nama lengkap Choi Minho itu menyebut akting dan bernyanyi memberikan hal-hal yang berbeda baginya.

"Jika sebagai penyanyi, saya bisa bertemu dengan fans. Sementara kalau sebagai aktor, saya bisa membuat progres dan mengembangkan diri. Sangat sulit untuk saya memilih salah satunya," ujar idol 25 tahun itu saat hadir di Indonesian Television Awards 2017.

Tak mau melepas salah satu antara akting dan bernyanyi, Minho berjanji tak akan mengecewakan fans. Bintang 'Because It's the First Time' itu berjanji akan selalu memberikan yang terbaik di setiap proyek yang dikerjakan, baik bernyanyi atau berakting.

"Tapi saya akan selalu kembali dengan penampilan yang lebih baik," janji Minho yang langsung mendapat tepukan tangan fans.

Sekadar informasi, Minho memulai debutnya di industri hiburan Korea sebagai member boyband SHINee. Tak lama setelah debut sebagai penyanyi, Minho merambah dunia akting dengan bermain drama dan film.

Because It's the First Time, To the Beautiful You, Somehow18, Hwarang, dan Medical Top Team adalah beberapa drama yang dibintangi Minho. Sementara untuk proyek layar lebar, Minho sudah bermain di film Canola dan Derailed.

Sementara itu, Minho datang ke ITA 2017 sebagai bintang tamu spesial. Selain membantu membacakan pemenang award, Minho juga dianugerahi Special Award di ITA 2017.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mengatakan, saya akan kembali dengan penampilan yang baik. Terima kasih semua. Saya akan kembali ke sini," kata Minho dalam pidato kemenangannya.

Sesaat sebelum meninggalkan panggung, Minho menunjukkan cintanya pada penggemar. "Aku cinta kamu semua," ujar Minho dalam bahasa Indonesia membuat fans histeris.

(kem)