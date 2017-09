Jadwal Padat, Robbie Williams Bakal Absen di Konser HUT Take That

LONDON - Robbie Williams sudah membatalkan dua konser di Eropa pada awal bulan ini karena sakit misterius yang dideritanya. Kini ia dilaporkan juga akan absen di tur konser perayaan ulang tahun ke-25 band Take That karena jadwalnya yang padat.

- Baca Juga: Kena Penyakit Mengerikan, Robbie Williams Batalkan Tiga Konser

Dilaporkan The Sun, pria berusia 43 tahun itu sebelumnya sudah menyatakan akan bergabung dengan rekan-rekannya di Take That, yakni Gary Barlow, Mark Owen, dan Howard Donald, dalam tur ulang tahun band yang pernah diikutinya tersebut.

Alasan pelantun ‘Angels’ itu absen dalam tur ulang tahun ke-25 Take That adalah di waktu bersamaan ia akan bergabung dengan Patience untuk sesi rekaman.

“Akibatnya, band itu kini menyebut diri sebagai trio. Saat tur bertajuk Greatest Hits pertama kali dirancang, mereka sepakat akan mengajak Robbie. Tapi ternyata semakin sulit untuk mengumpulkan semuanya,” kata seorang sumber di Take That.

Terakhir Robbie manggung bersama Take That pada Februari 2017 di Let It Shine. Namun konser terakhir sebagai anggota band dilakoninya pada 2011 dalam tur Progress.

- Baca Juga: Robbie Williams Tak Mampu Bernyanyi di Konser Amal Manchester

Sementara itu, dua konser The Heavy Entertainment Show di Eropa-nya yang dibatalkan pada awal bulan ini adalah di Ice Palace, St Petersburg, dan Stadion Olimpiade Moscow, Rusia,. Masing-masing seharusnya berlangsung pada 7 dan 10 September.

(edh)