Kisah Pribadi Mendiang George Michael Siap Dibongkar lewat Film Dokumenter

NEW YORK - Stasiun televisi kabel yang berpusat di New York City, Amerika Serikat, Showtime kerap menayangkan film-film dokumenter dari berbagai aspek, termasuk tentang kehidupan artis kondang. Sebut saja salah satunya penyanyi George Michael. Baru-baru ini Showtime menunjukkan teaser pertama film dokumenter Michael terbaru yang diunduh ke Youtube.



Film yang diberi judul George Michael: Freedom, akan menceritakan tentang kariernya dalam bermusik. Namun isi film hanya akan fokus ketika Michael mengeluarkan album "Listen Without Prejudice Vol 1 pada 1990". Diceritakan, saat album itu keluar, Michael mendapat banyak tekanan karena harus menyamakan kesuksesannya dengan album Faith yang dirilis pada 1987.

Album Listen Without Prejudice jauh dari kata sukses. Penjualan albumnya saja tidak sampai 2 juta kopi di Amerika Serikat. Buruknya penjualan menyebabkan Michael menuntut Sony Music karena diduga gagal dalam mempromosikan albumnya. Demikian dilansir dari Billboard.



Film dokumenter tersebut akan dilengkapi narasi dan mengarahkan penonton masuk ke dalam kehidupan pribadinya, termasuk kematian rekannya Anselmo Feleppa. Ini juga akan mencakup arsip dan rekaman rumah pribadi dari masa resesi di awal 1990an, beberapa tahun setelah menjadi salah satu seniman terhebat di dunia. Rencanannya film dokumenter Michael akan ditayangkan bulan depan.



Seperti diketahui, Bintang pop berusia 53 tahun itu meninggal pada Natal tahun lalu. Penyanyi itu meninggal karena pembengkakan dan peradangan jantung atau kardiomiopati dengan miokarditis.



Michael menikmati popularitas besar pada awal karirnya sebagai anggota Wham! dengan lagu-lagu hit seperti Wake Me Up Before You Go-Go, dan Careless Whisper.

Sebagai artis solo, ia berubah menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu yang lebih serius, dan dipuji oleh para kritikus musik karena rentang vokalnya yang luar biasa. Beberapa lagu hit solonya termasuk Father Figure dan Freedom.



Pada tahun 2011, Michael membatalkan serangkaian konser setelah dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Dia kemudian mengatakan dirinya dalam keadaan gawat dan yakin akan hidup.

(Edi Hidayat)