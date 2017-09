FRIDAY K-POP: Berkah Duet Ha Ji Won & Minhyuk, Hospital Ship Rajai Rating Penayangan

SEOUL – Sempat memulai episode-episode awal dengan rating mengecewakan, Hospital Ship menunjukkan diri sebagai drama yang patut dinantikan. Memasuki episode 7 dan 8, mereka memantapkan diri di puncak perolehan rating di slot penayangannya.

Dilansir Soompi¸ Jumat (8/9/2017), Hospital Ship menjadi satu-satunya drama yang ratingnya mencapai dua digit dalam slot penayangannya. Dua drama lain yang tayang bersamaan dengan Hospital Ship, yakni Into the New World dan Manhole harus rela kalah dari drama yang mempertemukan Ha Ji Won dan Minhyuk tersebut.

BACA JUGA: FRIDAY K-POP: Diam-Diam Pergi ke VAncouver, TWICE Syuting Video Klip Comeback

Menurut data yang didapat oleh Nielsen Korea, episode 7 dan 8 Hospital Ship masing-masing berhasil membukukan rating 11,3% dan 13%. Angka tersebut mengalami kenaikan dari episode sebelumnya yang memperoleh 10,3% dan 11,8%.

Sementara itu, tempat kedua diduduki oleh Into the New World dengan rating 5,7% dan 6,4%. Posisi terakhir menjadi milik drama comeback Jaejoong dan UEE, yakni Manhole dengan rating sangat miris, yaitu 1,8% dan 2,2%.

Hospital Ship sejatinya sama saja dengan serial medis Korea lain. Yang membuat drama MBC ini berbeda adalah karena dalam cerita ini tim dokternya lah yang berkeliling mencari pasien untuk ditolong alih-alih pasien yang mendatangi dokter mereka.

Hospital Ship bercerita tentang sekumpulan dokter yang pergi ke wilayah-wilayah di pulau terpencil untuk memberikan pertolongan dan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan. Drama MBC ini tayang sejak 30 Agustus menggantikan Man Who Dies to Live.

Minhyuk dipercaya memerankan karakter bernama Kwak Hyun, seorang dokter muda. Kwak Hyun merupakan pribadi yang dicintai orang karena kehangatan hatinya dan selalu memiliki empati pada orang lain.

Sebagai pendamping drummer CNBLUE itu adalah Ha Ji Won. Aktris yang lebih tua 13 tahun dari Minhyuk ini dipercaya memerankan karakter Son Eun Jae, seorang ahli bedah senior. Ini menjadi drama comeback Ji Won setelah terakhir tampil di layar kaca dua tahun lalu.

BACA JUGA: FRIDAY K-POP: Lakukan Pelecehan Melalui Lirik Lagu, KittiB Seret Black Nut ke Meja Hijau

Perbedaan usia yang cukup jauh untungnya tak terlalu menjadi penghalang chemistry Minhyuk dan Ji Won. Keduanya bersikap profesional dan masuk dalam karakter masing-masing sehingga tak terlalu merasakan perbedaan usia di antara mereka ketika berakting.

“Ada perbedaan usia, tapi ketika kami syuting, kami menjadi karakter kami. Kang Min Hyuk cocok dengan karakter yang diperankannya dan tak ada yang tidak familiar atau sulit saat bekerja bersama,” papar Ji Won.