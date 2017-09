Sedih! Sejak Meninggal Dunia, Anjing Kesayangan George Michael selalu Kunjungi Makamnya

Mendiang George Michael. (Foto: The Sun)

LONDON - Kehilangan orang tercinta bisa menjadi pukulan berat bagi siapa saja, termasuk seekor anjing. Hal inilah yang tengah dialami Abby, anjing berjenis Golden Labrador, peliharaan mendiang George Michael yang meninggal dunia pada 29 Maret 2017.

Sejak berpulang pada usia 53 tahun, penggemar dan masyarakat sekitar memang kerap mendapati Abby berada di sekitar pusara George yang berlokasi di Highgate Cemetery, London, Inggris.

Ia kerap terlihat duduk di antara potret, gambar, dan pesan-pesan yang ditinggalkan penggemar George di makam tersebut. Tak jarang, Abby mempertontonkan ekspresi wajah muram dan sedih.

Mengutip Daily Mail, Senin (4/9/2017), mendiang diketahui memelihara Abby sejak tahun 2006, saat dia masih berhubungan dengan Kenny Goss. Kala itu, George dan Kenny diketahui mengadopsi dua anak anjing: Abby dan Meg. Sayang, Meg meninggal pada 2015, mendahului George.

Sepanjang satu dekade terakhir, Abby diketahui memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pencipta lagu Careless Whisper tersebut. Saking dekatnya dengan kedua anjing tersebut, penyanyi pop sekaligus penulis lirik lagu itu menganggap mereka sebagai ‘anak perempuan’ dan ‘dua sahabat terbaik’ yang pernah dimilikinya.

Setelah George meninggal dunia, anjing kesayangannya itu kemudian diurus oleh keluarga. Namun tampaknya, semua tak sama bagi Abby. Dia terlihat sering murung bahkan kehilangan nafsu makan sejak pelantun One More Try tersebut meninggal dunia. Rencananya, ketika nanti Abby meninggal, abunya juga akan disimpan di makam yang sama dengan George dan saudaranya, Meg.

Sementara itu, George Michael ditemukan meninggal di rumahnya di Goring, Oxfordshire, Inggris, pada 25 Desember 2016. Bertepatan dengan Hari Natal dan ulang tahunnya yang ke-53. Kepergian legenda pop dunia itu menjadi duka mendalam bagi industri musik.

Selain dikenal sebagai penyanyi, George juga diketahui mencipta sejumlah lagu sekaligus produser musik. Karya-karya fenomenalnya juga tercatat sebagai salah satu penyanyi termahal dunia dengan kekayaan mencapai 105 juta Poundsterling.