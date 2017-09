Kembali Bermain di Maleficent 2, Angelina Jolie: Sekarang Aku Pencari Nafkah untuk Keluargaku

LOS ANGELES – Simpang siur kembalinya Angelina Jolie untuk Maleficent 2 akhirnya terjawab sudah. Ibu enam anak tersebut telah dipastikan akan kembali memerankan sosok sang penyihir jahat di Maleficent 2.

Jolie sendiri yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam film Disney tersebut. Ketika ditanya oleh awak media, istri Brad Pitt ini mengatakan jika Maleficent 2 tak akan mengecewakan dan bakal mampu melanjutkan kesuksesan film pertamanya.

“Sekarang aku adalah pencari nafkah untuk keluargaku, jadi inilah saatnya. Kami sedang mengerjakan skenarionya dan ini akan menjadi sebuah sekuel yang sangat kuat,” ujar Jolie seperti dilansir ComicBook dari Deadline, Senin (4/9/2017).

Konfirmasi Jolie ini tentu saja melegakan penggemar Maleficent. Pasalnya, sempat tersiar kabar jika aktris 42 tahun itu tak akan ambil bagian di Maleficent 2 karena ia lebih memilih terlibat di Bride of Frankenjstein.

Tak hanya itu, Jolie juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari dunia akting dan memilih aktif di belakang layar. Karena itu muncul kekhawatiran jika sutradara First They Killed My Father itu tak akan kembali berlakon sebagai Maleficent.

Sekuel Maleficent sudah lama ditunggu-tunggu. Rencana pembuatan Maleficent 2 pertama kali diumumkan pada 2015, setahun setelah kesuksesan film pertama. Sekuel Maleficent pantas untuk dibuat setelah film pertama sukses besar dengan memperoleh USD758 juta dari pemutaran seluruh dunia.

Jolie sendiri mampu memecahkan rekor baru dengan keterlibatannya di Maleficent. Lewat perannya sebagai sang penyihir jahat, Jolie mampu memecahkan rekor pribadinya dengan pendapatan awal tertinggi mencapai USD69,4 juta.

Joe Roth yang sukses memproduksi Maleficent pertama kembali dipercaya menduduki kursi produser di film kedua. Jez Butterworth kabarnya juga akan kembali mengisi posisi penulis skenario.

Selain kembalinya Joe Roth, Jolie, dan Butterworth, masih belum ada informasi lain soal Maleficent 2. Kembalinya Elle Fanning yang berperan sebagai Aurora di film pertama pun masih belum ada kejelasan.

Sekadar mengingatkan, Maleficent bercerita tentang niat balas dendam Maleficent kepada Raja yang dulu menyakitinya. Untuk menyukseskan balas dendamnya, Maleficent mengutuk putri Raja, Aurora. Tapi pada akhirnya Maleficent sadar bahwa Aurora adalah kunci kedamaian di kerajaan dan kebahagiaannya sendiri.