Sempat Dicibir, Karya Angelina Jolie tentang Kamboja Tuai Pujian dari Kritikus Film

LOS ANGELES - Film First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers karya dari Angelina Jolie akhirnya mendapat sambutan baik dari kritikus film. Kini, Angelina pun bisa bernafas lega lantaran sempat mendapatkan halangan dan rintangan.

Dilansir Sindonews, kontroversi terjadi saat proses pembuatan film tersabut, di mana ceritanya mengangkat kondisi di Kamboja. Namun, Scott Feinberg, kritikus film memuji karya aktris seksi itu. Scott menilai cerita yang dibangun cukup bagus.

Seperti dilansir Aceshowbiz, film First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers dinilai sangat layak untuk masuk nomini piala Oscar. "First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers adalah usaha terbaik sutradara Angelina Jolie," tulis Scott di akun Twitter.

"Usaha Jolie muncul untuk memenuhi persyaratan untuk film berbahasa asing Oscar," cuit dia selanjutnya.

Sementara itu, film First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers ini pertama kali tayang di ajang Telluride Film, Sabtu 2 September di Colorado dan akan masuk bioskop pada 15 September 2017.

Untuk alur cerita sendiri, First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers diadaptasi dari memoar Loung Ung tentang genosida Khmer Merah.

First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers diperankan oleh Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Socheata dan lainnya, selain bertindak sebagai sutradara, Angelina Jolie juga bertindak sebagai penulis skenario bersama Loung Ung.