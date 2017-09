Hanya 8 Jam Lagi, Raisa Akan Sandang Status Nyonya Hamish Daud

JAKARTA – Hanya dalam hitungan jam, penyanyi Raisa Andriana akan resmi dipinang host dan aktor Hamish Daud. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pahlawan Jurangga, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, memaparkan, bahwa akad nikah Raisa dan Hamish akan digelar hari ini (3/9/2017), pukul 09.00 WIB di MidPlaza, Jakarta Pusat.

Sehari sebelum pernikahannya, Raisa sempat mengunggah untaian kalimat romantis untuk sang tunangannya melalui Instagram Story. Penyanyi 27 tahun itu menuliskan, "You and Me for life" pada akun Instagram pribadinya, @raisa6690.

Bersama kalimat romantis itu, pelantun Kali Kedua tersebut juga menyematkan sebuah foto dirinya bersama sang kekasih, Hamish Daud. Foto bernuansa hitam putih itu seolah menegaskan bahwa Raisa telah mantap untuk melangkah ke pelaminan bersama Hamish Daud, hari ini.

Sebelum memutuskan untuk menikah, hubungan Raisa dan Hamish memang terbilang jauh dari pemberitaan media. Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara pada akhir 2016. Tak lama, keduanya sepakat untuk bertunangan pada 21 Mei 2017, bertempat di kediaman Raisa di Cinere, Jawa Barat.

Sebelum jatuh ke pelukan lelaki kelahiran Gosford, Australia, 37 tahun lalu itu, Raisa sempat menjalin asmara dengan Keenan Pearce, kakak laki-laki dari aktris Pevita Pearce.

Sementara Hamish, terbilang sepi dari pemberitaan asmara. Namun sebelum menggandeng Raisa, ia sempat diisukan dekat dengan rekannya di sebuah acara televisi, Nadine Chandrawinata.

Selamat menempuh hidup baru, Raisa dan Hamish!

