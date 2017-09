Mengingat Jejak Bermusik Raisa, Kerap Diajak Duet Penyanyi Internasional

JAKARTA – Akhir pekan nanti, Raisa akan melepas masa lajangnya dengan menikahi Hamish Daud. Kehidupan cinta Raisa yang mulus sejalan dengan perjalanan kariernya dalam bermusik.

Raisa dikenal sebagai salah satu solois perempuan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kemampuan bermusik dan suara indahnya telah mendapat pengakuan, tak hanya publik Indonesia, tapi juga musisi dunia.

(Baca Juga: Raisa Unggah Foto Siraman, Hamish Daud: I Love You)

(Baca Juga: Duh, Tampang Jadul Raisa Sebelum Terkenal Unyu-Unyu Banget)

Sejumlah penyanyi internasional tercatat pernah mengajak Raisa berduet dalam konser mereka di Indonesia. Suara kalem dan mendayu Raisa dipadukan dengan musikalitas kelas dunia para musisi internasional tentu saja memanjakan penikmat musik di Tanah Air.

Beberapa musisi internasional yang tercatat pernah berduet dengan Raisa itu adalah:

1. David Foster

David Foster tercatat cukup sering datang ke Indonesia. Tapi duetnya dengan Raisa baru terjadi pada 2012 ketika Foster mampir ke Indonesia untuk menggelar tur bertajuk “Hitman David Foster & Friends Asia Tour 2012 Live Concert in Jakarta”. Pada kesempatan itu, Raisa menyanyikan lagu lawas milik Whitney Houston yang populer di 2004, I Have Nothing.

Duet pertama Raisa dan Foster itu langsung mendapat pujian dari sang penyanyi kelahiran Canada tersebut. Menurut Foster, Raisa berhasil membawakan I Have Nothing dengan versinya sendiri.

“Ini dinyanyikan oleh Whitney Houston dulu tapi kamu bisa menyanyikannya dengan versi kamu. Itu sangat spesial, itu spesial banget. Saya yakin kamu bisa menjadi bintang yang lebih besar dari sekarang tahun depan," puji Foster.

2. Peabo Bryson

Duet antara Raisa dan Peabo Bryson terjadi saat solois legendaris itu merayakan 40 tahun kariernya dalam bermusik. Bryson menggelar konser untuk perayaan 40 tahun kariernya itu dan mengajak Raisa sebagai rekan duetnya.

Dalam momen bersejarah itu, Raisa dan Bryson menyanyikan dua lagu legendaris Disney yang dipopulerkan Bryson, yakni A Whole New World dan Beauty and the Beast. Sebagai seorang penggemar berat Disney, Raisa merasa terhormat bisa berduet langsung dengan penyanyi aslinya.

“Dan yang pasti untuk bisa nyanyiin dua lagu Disney legendaris itu aku udah enggak sabar banget. Aku kayak, ‘Hah? Beneran? Tapi nyanyinya lagu A Whole New World kan?’” cerita Raisa pada 2016 lalu.

3. Brian McKnight

Nama musisi lain yang pernah berduet dengan Raisa adalah Brian McKnight. Duet tersaji dalam “The 90s Soul Ace” pada Desember 2016. Sama seperti saat bersama Foster atau pun Bryson, Raisa pun mendapat pujian dari McKnight karena suara emasnya.

McKnight menyebut Raisa memiliki suara emas yang halus dan dapat menggetar pendengarnya. Saking terpukaunya dengan suara Raisa, McKnight sampai ingin bisa menuliskan lagu untuk mantan kekasih Keenan Pearce tersebut.

“Aku berharap bisa menulis sebuah lagu untuknya suatu hari nanti dan bekerja bersama di sebuah panggung. Salah satu penyanyi terbaik yang pernah kudengar dalam hidupku,” kata McKnight di panggung.