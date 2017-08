Tak Sabar Dinikahi, Claudia Adinda Unggah Foto Ciuman dengan Derby Romero

JAKARTA - Asmara pasangan Derby Romero dan Claudia Adinda memang sudah terjalin cukup lama, yakni sejak Desember 2015. Wanita yang identik berpenampilan vintage ini pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Derby melalui unggahan foto dalam akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, keduanya nampak tengah berciuman di atas rumput yang dihiasi lampu-lampu kecil. Claudia pun menuliskan kalau dirinya tak sabar untuk menjadi istri dari pria 27 tahun itu.

"When you know you can't imagine living without this person & when his smile & laugh is worth living for every single day, that's when you know you have found your love & partner for life" ❤️ I can't wait to call you my hubby @derbyromero ❤️," tulis Claudia.

Dengan diunggahnya foto dan tulisan romantis tersebut, pemain film Love In Perth ini langsung membalas dengan mengungkapkan rasa cintanya kepada Claudia.

"I love you my fiancee 😙😙😙😙😙," tulis Derby pada kolom komentar.

(foto: Instagram/@miss_adinda_mae)

Melalui rasa tak sabar yang dituliskan Claudia, lantas apakah pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan tahun ini? Sampai saat ini, Derby masih merahasiakan tanggal pernikahannya.

Namun saat ditemui beberapa waktu lalu, ia sempat mengungkapkan kalau dirinya berencana menikahi Claudia pada tahun ini, dan bahkan sudah menyiapkan beberapa persiapan.

"Ya, sudah beberapa persen lah (disiapkan) pokoknya," ujar Derby.

Tak hanya pasangan tersebut yang tak sabar menanti hari bahagia mereka, netizen pun tak merasakan hal yang sama. Bahkan ada yang penasaran dengan konsep pernikahan yang akan mereka langsungkan.

"So happy for you both 💕💕💕💕💕 hope all is well until the day ❤❤❤❤ aaaa so happy with the lovebirds 💕💕💕💕💕," tulis komentar akun @rpramita.

"Can't wait too @miss_adinda_mae ,, penasaran sama konsep wedding nya pasti seruuu 👏👏👏," tambah akun @santhy2209.