Potret Kebahagiaan Raisa dan Hamish Daud Jalani Tradisi Sunda Jelang Pernikahan

JAKARTA - Hari bahagia pasangan Raisa Adriana dan Hamish Daud semakin dekat. Pada Selasa 29 Agustus 2017, pelantun Kali Kedua tersebut menggelar acara pengajian dan siraman dengan dihadiri keluarga besar.

Penyanyi cantik tersebut terlihat anggun dalam prosesi pengajian dengan balutan baju muslim bernuansa putih-ungu. Setelah itu, ia langsung berganti pakaian kebaya ungu untuk bersiap diri jelang menjalani prosesi siraman. Kedua orang tua mendampingi selama perjalanan usai siraman dengan aksesoris penuh kembang di kediamannya.



Usai menjalani pengajian dan siraman, Hamis dan keluarga datang ke rumah Raisa dengan pakaian setelan jas rapih lengkap berpeci dan sarung. Kedatangnnya disambut dengan hangat pelukan keluarga dan tatapan manis tunangannya.





"@raisa6690 and @hamishdw ready for their ngeunyeuk seureuh procession: a traditional Sundanese pre-wedding tradition. We especially love how Hamish dresses in formal suit by @wonghangtailorand complement it with Sarong and Peci that give his modern look a traditional vibe!" tulis akun vendor pernikahan keduanya @bridestory.



Setelah itu, mereka menjalani adat Sunda yang merupakan tradisi dari keluarga Raisa. Prosesi Nyeyeuk Seureuh yang mana merupakan adat dengan kegiatan jelang akad nikah dilakuan di kediaman calon pengantin wanita.

Pernikahan Raisa Adriana dan Hamish Daud rencananya akan dilakukan pada 3 September 2017. Pasangan tersebut sebelumnya telah menjalani tunangan pada 21 Mei 2017 di kediaman Raisa yang terletak di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.