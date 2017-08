VIDEO: Duh, Tampang Jadul Raisa Sebelum Terkenal Unyu-Unyu Banget

JAKARTA - Paras cantik dari seorang pelantun Kali Kedua ini memang tidak terbantahkan lagi. Namun beredar sebuah video yang memperlihatkan wajah jadul dari Raisa pada 9 tahun yang lalu. Seperti apa wajah Raisa 9 tahun lalu ?

Dalam sebuah video yang berdurasi 18 detik itu, memperlihat kekasih dari Hamish Daud yang tengah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Can I walk With You.

Dalam video yang berdurasi sangat singkat itu, Raisa begitu tampak berbeda dengan yang sekarang. Bahkan jika dilihat, netizen justru melontarkan sebuah komentar tak sedap dan menganggap kulit Raisa begitu kucel kala itu.

Netizen seolah tak percaya dengan perubahan Raisa yang menjelma menjadi penyanyi top kenamaan.

"Masih kucel omg. Video pertama doi. Sini make up in dulu. Yg sekarang beda bgt lah," tulis Ifham azhar abdurrahman.

"Beda banget sma yang sekarang," tulis akun David P Putra.

Tak hanya itu, kualitas video yang diunggah oleh Raisa pun tidak begitu baik, lantaran ini merupakan video pertamanya di Youtube. Diketahui pula video itu diunggah pada 10 Juni 2008.

Kendati demikian, tidak hanya kritikan yang diterima oleh penyanyi 27 tahun itu. Ada pula netizen yang juga mengakui, bahwa suara dari Rasia memang sudah merdu dikala video itu ditampilkan. Tak ayal, dukungan-dukungan turut ditulis netizen pada kolom komentar youtube dari Raisa.

"Wowww... Emng suaranya udah mateng sejak dulu ya...," tulis Takdir Nr.

"aaaa yaya masih embem 7 tahun yang lalu. dari yang belum apaΒ² sekarang udah jadi seorang diva,kerennnn. always support you yayaa πŸ˜˜πŸ™ŒπŸ’ͺ," tulis asya.

Menjelang pernikahannya, Raisa juga tengah menggelar acara pengajian serta prosesi siraman di kediamannya di kawasan Cinere. Pelantun Usai Disini ini juga begitu terlihat cantik kala mengenakan sebuah hijab putih menerawang.

Dalam foto pengajian itu pun menegaskan bahwa penyanyi itu siap melangkah ke jenjang selanjutnya.