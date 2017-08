Masih Berselisih, Video Klip Taylor Swift Bikin Katy Perry Terdiam

JAKARTA – Video klip “Look What You Made Me Do” milik Taylor Swift membuat orang takjub. Bahkan, Katy Perry pun sampai dibuat terdiam.

Ya, perselisihan Taylor Swift dan Katy Perry nampaknya masih belum berakhir. Meski Katy sempat mengaku, dirinya tidak ingin bermusuhan dengan Swift.

Namun, video klip “Look What You Made Me Do” milik Taylor Swift yang ditayangkan di ajang MTV Music Awards 2017, membuat Katy Perry tidak bisa berkata apa-apa.

Video klip yang disutradarai Joseph Kahn itu, seolah menjadi drama yang membuat perselisihan dua bintang itu semakin panjang.

Dilansir Aceshowbiz, video klip 'Look What You Made Me Do' ditayangkan tepat setelah masa jeda. Katy Perry yang menjadi pembawa acara itu pun terdiam. Bahkan, Katy dikabarkan tidak pernah menyebutkan nama Swift selama acara tersebut berlangsung.

Sementara, dari sisi visualisasi, video klip 'Look What You Made Me Do' dibuka dengan memperlihatkan suasana pemakaman. Pada salah satu batu nisan, tertulis 'Here Lies Taylor Swift's Reputation', kemudian disusul dengan kemunculan perempuan dengan wajah menakutkan.

Dalam video itu, terlihat Swift duduk di singgasana yang dipenuhi ular. Pada bagian lain, sang bintang terlihat berada di bak mandi yang dipenuhi berlian. Klip itu membuat penonton takjub. Demikian ditulis situs Sindonews.

Baca Juga:

Komunikasi Lebih Baik, Angelina Jolie Rindukan Support dari Brad Pitt

Setiap Adegan Menangis, Song Hye Kyo Terlihat Alami

Suzy Bae-Taeyeon SNSD Sama-Sama Punya Bahu Ramping

Merasa Nyaman, Suzy Bae Pamer Cincin Tunangan dari Lee Min Ho