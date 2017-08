Tanpa Gitar, Lala Karmela Gugup Berjoget Bawakan Lagu Love Affair

JAKARTA - Musisi Lala Karmela menantang dirinya lewat karya yang dirilisnya satu per satu dalam album Solina yang dirilis pertengahan tahun lalu. Sejak perilisan dulu, ia meluncurkan sejumlah single mulai dari Matahari, Jingga, Suara Hati, Kesempatan, Runaway dan Love Affair.

Berbagai jalur musik pop ia jalani dalam pengembangan album tersebut. Satu yang unik yaitu lagu Love Affair dimana Lala menanggalkan gitar akustik yang khas menempel pada tubuhnya dan ikut berjoget mengikuti irama musik 1980an.

"Aku lagi eksplor musik aku dengan nuansa 80s dan juga lebih pop full color enggak cuma gitar akustikan aja yang kayak orang tau tentang aku. Sekarang aku lagi have fun banget dan gimana aku express my self," ujar Lala di Senayan City, Jakarta Selatan.

Bukan tanpa alasan, jika menilik ke belakang pada perilisan tahun lalu ia mengatakan bahwa setiap lagu dalam albumnya memang berdasarkan musik 1980an. Hal itu dikarenakan selama proses pengumpulan materi album ia kerap mendengarkan lagu lawas milik Madonna hingga Whitney Houston.

Sementara untuk lagu Love Affair yang kental dengan irama pop-disko, ia harus menanggalkan gitar dan ikut berjoget mengikuti irama. Hal itu rupanya membuat Lala kesusahan awalnya karena harus menantang dirinya.

Awalnya agak gugup karena biasanya aku manggung pake gitar. Tapi this time aku nge-challange diri aku untuk lebih joged dan connect to the audience, feel the dance floor, and connect with your bandmate dan so far sih aku senang. Kayaknya lepas dari gitar awalnya gimana gitu tapi ya senang-senang aja," jelasnya.

Setelah album keempat Solina, mantan kekasih Petra Sihombing tersebut mengatakan bahwa ia sedang menyusun proyek dan berencana merilis single lanjutan.

"Sekarang akan ada project-project yang akan datang. Kalau untuk album nanti aja aku masih pengin nge-baby-in Solina karena masih baru dan masih ada single lagi yang mau aku rilis dari Solina," tandasnya.