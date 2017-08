Terungkap, Misi Khusus Donghae dan Eunhyuk di Jakarta

JAKARTA - Para pencinta K-Pop, Bersiaplah! karena Donghae dan Eunhyuk siap untuk mengunjungi Jakarta. Ya, kedatangan mereka dalam rangka menjadi bintang tamu di acara Jakarta Korean Wave Product Fair (KBEE Jakarta 2017).

Donghae dan Eunhyuk tidak asal datang dan menyapa penggemar mereka saja, tetapi dua pria tampan ini membocorkan misi khususnya saat menyambangi Jakarta.

Akun Instagram @KBEE, selaku pihak penyelenggara acara telah merilis video greeting Donghae dan Eunhyuk.

Di video ini, duo yang tergabung dari sub Unit Super Junior D & E ini ingin bertukar kebudayaan Korea dan Indonesia, mengingat Donghae dan Eunhyuk merupakan Duta Hallyu EXPO.

"Kami harap melalui event ini kita bisa terus bekerja sama untuk memperluas pertukaran budaya industri Korea dan Indonesia. Event EXPO ini bertema industri dan budaya hallyu EXPO," kata Eunhyuk dalam video greeting yang dirilis KBEE 2017.

Pemilik nama asli Lee Hyuk Jae ini juga mengucapkan selamat atas acara Hallyu EXPO di Jakarta yang akan diselenggarakan pada 4 dan 5 September. Tentunya ini membuat mereka antusias untuk memperkenalkan budaya Korea kepada masyarakat Indonesia, utamanya fans mereka.

"Selamat atas pembukaan Korea Brand and Entertainment Expo Hallyu 2017 yang akan dibuka mulai 4 dan 5 September 2017 di Jakarta," tegasnya.

Untuk itu, mereka ingin para ELF, sebutan fans Suju menunggu kedatangan mereka, terlebih kunjungan ini memang telah dinantikan kedua belah pihak, utamanya fans Suju.

"Mohon dukungannya dan partisipasi teman-teman kalian semua. Sampai berjumpa di Jakarta," katanya

Sementara, Donghae dan Eunhyuk sukses menggelar Fanmeeting bertajuk Hello Again untuk menyapa penggemar mereka. Hello Again merupakan fanmeeting pertama mereka pasca wamil.

Donghae dan Eunhyuk baru saja menjalani wamil selama kurang lebih 2 tahun dan beberapa waktu lalu, mereka resmi menyelesaikan tugas. Tentu ini menjadi kabar bahagia.