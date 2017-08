Kabar Duka, Komedian Jerry Lewis Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

LOS ANGELES – Kabar buruk datang dari dunia hiburan Hollywood. Komedian senior Jerry Lewis dikabarkan meninggal dunia di usia 91 tahun. Kabar duka itu diumumkan oleh juru bicara Lewis, Candi Cazau.

Dilansir CNN, Senin (21/8/2017), Cazau tak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyakit apa yang merenggut nyawa Lewis. Cazau hanya mengatakan jika almarhum Lewis menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Las Vegas pada Minggu 20 Agustus pagi.

Kepergian Lewis untuk selama-lamanya meninggalkan duka luar biasa bagi publik dunia. Gedung Putih bahkan menyisihkan waktu untuk mengungkapkan rasa kehilangan mereka atas kepergian Lewis.

“Jerry Lewis membuat kita terus tertawa selama setengah abad dan pekerjaan amalnya menyentuh jutaan kehidupan. Jerry hidup di American Dream, dia benar-benar mencintai negara ini dan negaranya juga mencintainya,” ujar perwakilan Gedung Putih.

Lewis bukanlah komedian biasa. Dia meraih sukses dari semua lini, mulai dari TV, film layar lebar, night club, panggung Broadway, hingga universitas. Popularitas pertama didapatnya ketika Lewis berkolaborasi dengan Dean Martin melakukan komedi musikal.

Merintis popularitas dari komedi dan musik bersama Martin, Lewis kemudian bersolo karier di pertengahan tahun 9150-an. Meski tak lagi punya partner, Dewi Fortuna nyatanya tak meninggalkan Lewis.

Memasuki awal 1960-an, Lewis menjadi perbincangan panas di dunia perfilman setelah ia sukses di The Bellboy, The Nutty Professor, dan The Patsy. Sepanjang kariernya di dunia film, Lewis melakukan berbagai gebrakan termasuk menjadi pioneer untuk penggunaan videotape dan closed-circuit monitor atau yang kini dikenal dengan sebutan video assist.

Kemampuan akting Lewis di dunia film tak hanya diakui di Amerika. Prancis bahkan mengakui bakatnya dan memberi Lewis Legion of Honor, sebuah penghargaan tertinggi di Negeri Napoleon itu.

Sukses membangun karier sebagai komedian dan aktor layar lebar, Lewis tak lupa pada sesama. Di tahun 1956, Lewis diketahui membantu mengumpulkan dana untuk membantu pasien penderita penyakit distrofi otot. Lewis mengumpulkan dana dengan membuat sebuah program TV bernama The Jerry Lewis MDA Telethon.

Lewis menunjukkan keseriusan luar biasa untuk membantu mereka, terutama anak-anak, yang menderita distrofi otot. Anak-anak ini biasa dikenal sebagai Jerry’s Kids. Sementara program The Jerry Lewis MDA Telethon sendiri mulai tayang pada 1966 tepat di perayaan Hari Buruh. Lewis bertindak langsung menjadi host-nya hingga 2011.

Namun Lewis bukanlah manusia yang tanpa cela. Di tengah kesuksesannya sebagai selebriti dan berbagai gerakan pengumpulan dananya untuk sesama, Lewis tetaplah manusia biasa yang juga mendapat kritik seperti selebriti lainnya.

Salah satu hal kontroversial yang dilakukan oleh Lewis yang berujung dengan kemarahan fans adalah ketika ia mengritik komedian perempuan. Gara-gara kritiknya tersebut, Lewis harus rela kehilangan fans.

“Aku pikir (komedian perempuan) sebagai sebuah mesin produksi yang menghasilkan anak-anak ke dunia,” kata Lewis kala itu.